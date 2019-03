Cette fois, l’effort était là. Contrairement à ce qu’ils ont démontré lors de leur visite à Long Island, les troupiers de Claude Julien ont sauté sur la glace en démontrant qu’ils comprenaient l’état d’urgence dans lequel ils se trouvaient.

Le problème, c’est que dans une course comme celle dans laquelle le Tricolore est impliqué, ça prend plus que l’effort. Ça prend des résultats. Or, les résultats se font rares depuis cinq semaines.

La défaite de samedi était la 10e du Canadien en temps régulier à ses 17 derniers matchs (6-10-1). Pendant ce temps, les équipes qui se trouvaient dans le même peloton que lui au début de février sont toutes passées à la vitesse supérieure.

Depuis le 8 février, elles ont toutes récolté au moins 20 points. Le Canadien, lui, n’en a ajouté que 13 à son dossier.

« Il y a d’autres équipes qui connaissent des passages plus difficiles. Toronto et Boston, par exemple. Ça arrive. Cependant, présentement, on n’est pas en position pour passer à travers (une mauvaise séquence). Le timing est vraiment mauvais », a d’ailleurs indiqué l’entraîneur du Canadien après la rencontre.

Julien et ses hommes devront trouver un moyen de renverser la vapeur et vite. Il ne reste que 10 matchs au calendrier régulier et ses chances de participer aux séries éliminatoires fondent comme neige au soleil. Le 31 janvier, avec 31 matchs à disputer, le site sportsclubstats.com estimait à 78,8 % les probabilités de voir les Montréalais participer au tournoi printanier. Ce matin, les chances du Canadien avoisinent à peine les 30 %.

Y croyez-vous encore ?

Weber inquiète

Par ailleurs, que se passe-t-il avec Shea Weber ? Ça fait quelques matchs, voire quelques semaines, qu’il semble tirer de la patte. Samedi, la question lui a directement été posée à savoir s’il traîne une blessure. Ce n’était pas la première fois. Mais sa réponse a été la même.

« Non. »