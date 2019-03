Bouger bien au sec!

Lorsque la fonte des neiges diminue l’envie d’aller jouer dehors, les enfants peuvent dépenser leur énergie les pieds bien au sec, en s’amusant avec l’un de ces jeux qui les feront bouger.

Photo courtoisie, Club Jouet

Bondis bien assis sur ce ballon sauteur translucide et regarde les balles qu’il contient s’allumer. 3 ans et +, 26,99 $, clubjouet.com.

Photo courtoisie, Club Jouet

Tourne la roulette du jeu Tordu de rire ! et relève le défi qu’elle indique en utilisant un rouleau en mousse. 4 ans et +, 2 à 4 joueurs, 29,98 $, clubjouet.com.

Photo courtoisie, Club Jouet

Un piano géant pour faire retentir des notes en dansant au son de la musique, des rythmes et même des cris d’animaux étranges. 3 ans et +, 75,99 $, clubjouet.com.

Photo courtoisie, Benjo

Une course de sacs dans le sous-sol... Pourquoi pas ? Enfile l’un de ces deux sacs à poignées résistants et saute. 3 ans et +, 19,99 $, benjo.ca.

Photo courtoisie, Benjo

Ce classique jeu d’adresse couru dans les kermesses se joue à la maison ! Exerce ta rapidité avec Tape la taupe. 3 ans et +, 1 joueur, 41,99 $, benjo.ca.

Photo courtoisie, Club Jouet

Photo courtoisie, Club Jouet

Dépense ton énergie en faisant tout ce que dit la grenouille du jeu Froggy Party et au son du gong, retourne vite sur un nénuphar. 4 ans et +, 3 à 6 joueurs, 29,98 $, clubjouet.com

Photo courtoisie, Benjo

Joomba ! combine la vitesse, l’observation et le mime, puis propose trois niveaux de défis. Sois le premier à reproduire le son et le geste du bon animal. 6 ans et +, 2 à 8 joueurs, 16,99 $, benjo.ca.

Photo courtoisie, Benjo

Développe ta coordination en tentant de reproduire les positions suggérées dans le jeu L’œuf a dit, tout en tenant l’œuf en équilibre. Attention, celui-ci rira s’il bascule. 3 ans et +, 34,99 $, benjo.ca.

Photo courtoisie, Renaud-Bray

Sois le premier à obtenir une carte de posture de chaque couleur, en jouant à Yoga Spinner. La chance, le travail d’équipe, la flexibilité et l’équilibre te seront utiles pour gagner. 5 ans et +, 2 à 4 joueurs, 21,99 $, renaud-bray.com.

Photo courtoisie, Walmart

L’indémodable jeu de contorsions Twister se joue maintenant à tâtons, c’est-à-dire les yeux bandés et à l’aide de cercles texturés, 8 ans et +, 2 joueurs et +, 29,93 $, walmart.ca.