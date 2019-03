C’est arrivé la semaine du... 17 mars

18 mars 1916

Gustave Francq, un typographe belge, fonde le journal Le Monde ouvrier. L’organe représente le Conseil des métiers et du travail de Montréal (CMTM) et des syndicats internationaux.

17 mars 1824

Le 17 mars est la fête de Saint-Patrick. Célébrée en Irlande depuis le 17e siècle au moins, elle est transportée en Amérique par les immigrants qui fuient la famine et la misère au début du 19e siècle. Les Irlandais de Montréal tiennent, en 1824, le tout premier défilé de la Saint-Patrick au Canada. Ayant toujours cours, cette parade est la plus ancienne à s’être tenue annuellement. Elle est organisée par le groupe communautaire irlandais de la Société Saint-Patrick. Longtemps une manifestation réservée aux Irlandais catholiques, elle est aujourd’hui soulignée par des Montréalais de toutes origines.

19 mars 1969

Émission des lettres patentes de l’Université du Québec à Chicoutimi et à Trois-Rivières, Montréal suivra en avril. Le nouveau réseau d’universités publiques permet à un nombre inégalé de Québécois d’avoir accès à l’instruction supérieure.

20 mars 1948

Le Laurentien, un nouvel hôtel de style moderniste de 21 étages et de plus de 1000 chambres, est inauguré en grande pompe à Montréal, sur la rue Peel.

22 mars 1928

Entrée en vigueur au Québec de la loi qui interdit désormais aux moins de 16 ans d’assister à une représentation cinématographique.

23 mars 1957

Le gardien de but Jacques Plante remporte le trophée Vézina pour la deuxième fois de sa carrière. Il le recevra encore quatre fois.

21 mars 1666

Photo courtoisie, Archives de la Ville de Montréal, BM1-5P2078-02.

L’intendant Jean Talon livre l’un des premiers recensements coloniaux de l’histoire du Canada. Chaque colon est nommé, avec son métier et les membres de sa famille. On y apprend que 3215 colons vivent en Nouvelle-France. Ces chiffres ne comptent ni les Amérindiens, ni les communautés religieuses ou les militaires. On compte 2034 hommes et 1181 femmes dans la colonie. En outre, 24 ans après sa fondation, Ville-Marie (actuelle Montréal) compte plus de 600 âmes. Faits notables, 26 % de la population a entre 21 et 30 ans, et le métier le plus pratiqué est celui de charpentier.