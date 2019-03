Comment aider ma petite-fille ?

Ma fille a une enfant de sept ans que j’adore et dont je suis l’évolution depuis sa naissance puisque sa mère, qui l’élève seule, me la confie souvent. Je trouve que cette enfant a une intelligence supérieure et qu’il serait bon que ma fille la pousse un peu plus au niveau intellectuel. Mais comme sur ce plan, nous avons toujours été en conflit ma fille et moi, pas besoin de vous dire qu’elle n’entend pas mon conseil.

J’aurais tellement voulu qu’elle fasse plus de sa vie que ce qu’elle fait actuellement. La réussite ne fait pas partie de ses objectifs, et moins elle peut fournir d’efforts, mieux c’est pour elle. J’aimerais tant réussir avec ma petite-fille ce que j’ai raté avec sa mère. Comment m’y prendre pour qu’elle me laisse le champ libre sans me remettre à ma place comme elle le fait présentement ?

Mamie poule

Ce n’est pas vous la mère de cette enfant. Vous arriverez toujours derrière votre fille dans l’échelle d’autorité. Mais rien ne vous empêche de continuer à faire lentement votre nid dans le cœur de cette petite en lui servant de mentor pour lui ouvrir l’esprit. Vous pourrez ainsi faire par la porte de côté, ce que l’entrée principale fermée vous interdit de faire.