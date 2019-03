Des «tanks à gaz» pleines de drogue

Des trafiquants québécois ont approvisionné la province de Terre-Neuve en cocaïne, entre 2012 et 2013. La drogue faisait le trajet immergée dans des réservoirs d'essence de camionnettes. Sur place, on mélangeait la coke à une substance cancérigène pour pouvoir en vendre plus et ainsi augmenter les profits. Voici comment ils se sont fait prendre.

Photo courtoisie de la GRC