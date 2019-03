Elle veut vivre avant de mourir

Le cancer a récidivé en 2017 et on lui a annoncé que sa maladie était incurable, un cancer du sein métastatique de stade 4.

« Le réseau (amis et famille plus éloignée) est là, au début, mais après on se ramasse seule. Tout le monde est là pour envoyer des petits bonshommes qui pleurent, des petits bonshommes qui sourient. Pendant ce temps, la réalité est que tu as un pouce de bonnes nouvelles, pour un pied de mauvaises nouvelles », déplore l’ancienne travailleuse sociale.