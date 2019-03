Jackson, en plusieurs teintes

Je me trouvais dans un établissement licencié où chaque soirée de danse est courue par la faune de mon quartier. Soudain, une chanson de Michael Jackson rugit des haut-parleurs, sans que le plancher se vide. « Il me semble que c’est un mauvais moment », entend-on quelqu’un dire.

Déboulonner

Michael Jackson – ou plutôt son œuvre – est là, partout autour de nous. Les révélations récentes du documentaire Finding Neverland, qui n’en étaient pas vraiment, sont venues rappeler tout ce que l’individu avait de tordu, névrotique et monstrueux, mais ses chansons et ses incroyables chorégraphies n’ont, elles, pas pris une ride.

Vous écouterez Bruno Mars et vous croirez entendre Jackson taper du pied. Vous regarderez danser Christine and the Queens ou même Marie-Mai et vous l’apercevrez parfois se saisir l’entrejambe.

Il est là, il est partout, et déboulonner l’immense statue que le roi de la pop s’était fait ériger sur la couverture de l’album History n’y changera rien. On pourra arrêter de faire jouer sa musique, mais son influence ne pourra être effacée.

Refaire l’histoire

Bien sûr, il y a les victimes, celles de Michael Jackson comme celles de tous les prédateurs. Pour elles, c’est un poignard dans le cœur chaque fois qu’un bourreau se fait traiter en héros. C’est pour elles qu’on aimerait pouvoir refaire l’histoire.

Ça fait peut-être partie de ce qui les rend monstrueux, en fait, ce génie qui cohabitait dans la même tête que la cruauté. De même, retirer ses Oscars à Harvey Weinstein ne ferait pas en sorte que les films pour lesquels il a été primé deviennent moins méritants, et faire disparaître le nom de Claude Jutras n’a pas fait du Mon oncle Antoine un film moins important.

Même les monstres laissent des traces en plusieurs teintes.