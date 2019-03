La routine santé de Patrick Groulx

Chaque semaine, Le Journal vous fait découvrir les trucs et astuces santé de différentes personnalités. De l’activité physique à l’assiette, en passant aussi par l’équilibre mental, chaque invité nous parle de sa santé et de ses choix pour rester actif et en forme.

Comment gardes-tu la forme ?

L’humoriste et animateur de 44 ans admet qu’il a toujours été un adepte de l’entraînement. Photo Adobe Stock

Avec le temps, il a modifié sa façon de le faire, mais l’activité physique demeure pour lui une priorité. Ainsi, il s’entraîne près de quatre fois par semaine, à la boxe et dans son gym personnalisé, qu’il s’est construit chez lui, où il mélange les exercices cardiovasculaires et de musculation.

« J’ai longtemps été un excessif. C’était tout ou rien. Je m’entraînais en fou et je suivais un plan alimentaire très strict. Mais aujourd’hui, je me concentre sur des poids plus légers. Je compare davantage mon entraînement à un marathon, plutôt qu’un sprint », dit celui qui lance son quatrième spectacle solo, Groulx, ce printemps.

As-tu des objectifs d’entraînement ?

Depuis quelques années, Patrick Groulx mise sur l’équilibre, plutôt que le résultat immédiat. Lorsqu’il s’entraîne, il vise une perte de poids, mais maintenant sur une plus longue période, délaissant ainsi le style d’entraînement « militaire ».

« J’aime avoir du plaisir, prendre un verre de vin. Donc, oui je fais attention, mais disons que mes objectifs sont maintenant plus sur six mois que sur trois, comme ce fut déjà le cas », affirme-t-il.

Comment restes-tu motivé à l’entraînement ? Photo courtoisie

Se qualifiant « d’hyperactif », Patrick Groulx n’a nul besoin de motivation pour se rendre au gym ou à son cours de boxe, affirme-t-il. « Ça me tente tout le temps. Si je pouvais m’entraîner sept jours par semaine, je le ferais ! » lance-t-il.

Il ajoute même que son plus grand rêve serait d’obtenir un rôle au grand écran, où il aurait l’obligation d’être au sommet de sa forme.

« C’est un rêve fou que j’ai. Ce serait d’être payé pour m’entraîner, je capoterais. Ce serait le plus beau cadeau du monde ! » rigole-t-il.

As-tu des trucs pour bien manger ?

Même s’il ne suit plus de programme alimentaire strict, l’humoriste a tout de même conservé les bases de ses anciennes habitudes.

Ainsi, il priorise une alimentation basée sur les protéines (poulet, viande, poisson), accompagnées de légumes verts. En plein rodage de son nouveau spectacle, lorsque joint par Le Journal, il venait d’ailleurs de souper dans sa chambre d’hôtel. Au menu, dinde hachée et légumes verts. Photo Adobe Stock

« Avant, on allait toujours dans les restaurants en tournée, on buvait, on se couchait tard. Aujourd’hui, je ne veux plus faire ça », affirme-t-il. À l’heure de la collation, il consomme également beaucoup de fruits, de légumes et de noix.

Quel est ton endroit santé à Québec ? Photo courtoisie

Lorsqu’il est de passage dans la capitale nationale, un endroit qu’il adore, il aime se « gâter ». Il en profite donc pour faire une halte au restaurant Bistro B, de la rue Cartier.

Quelle est ton activité physique préférée ?