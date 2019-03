Poehling n'a pas la tête au Canadien... pour l'instant

Ryan Poehling se doute qu’il ne restera pas une autre année sur les bancs d’école à St. Cloud State. Avant de s’imaginer dans l’uniforme du Canadien, l’Américain désire réussir sa sortie avec les Huskies, qui ont hérité du titre de meilleure équipe de la NCAA pour la deuxième année d’affilée.

«Je n’y pense pas trop, même si on me pose souvent la question, a dit Poehling en entrevue au Journal de Montréal. Je ne parviens pas encore à y répondre. Je n’ai pas à décider demain matin, pas encore. J’ai tellement de plaisir à St. Cloud et j’ai tellement de respect pour ce programme de hockey. Je me suis fait aussi de très bons amis. Je souhaite simplement profiter des prochaines semaines sans me poser de questions.»

«Mon objectif n’a pas changé. Je veux procurer le premier titre de l’histoire à St. Cloud. Je rêve de gagner le Frozen Four.»

Cette année, le Frozen Four, tournoi réservé aux quatre meilleures équipes de la NCAA, se déroulera à Buffalo du 11 au 13 avril. Avant d’atteindre cette étape, les Huskies devront d’abord sortir vainqueurs de deux tournois préparatifs (NCHC Frozen Faceoff et NCAA Regionals), qui auront lieu les 22 et 23 mars et du 29 au 31 mars.

Éviter le piège

Forte d’un dossier de 29-4-3 depuis le début de l’année, la bande à Poehling cherchera à ne pas tomber dans le même piège que celui de l’an dernier. Également établi comme première équipe de la NCAA, St. Cloud State avait perdu dès le premier tour du championnat en s’inclinant devant Air Force Academy.

«Il y a plusieurs personnes qui nous posent la question sur la pression et pour savoir si nous avons appris de notre expérience de l’an dernier, alors que nous étions aussi répertoriés comme la meilleure équipe aux États-Unis, a mentionné Poehling. Mais la vérité, c’est que nous formons une équipe différente cette année. Il y a plusieurs nouveaux joueurs, mais aussi un nouvel entraîneur en chef (Brett Larson).»

«À mon humble avis, nous sommes plus constants cette année. Nous avons une grande confiance et nous faisons attention aux moindres détails. Nous devrons jouer notre style. Nous sommes classés premiers aux États-Unis et ce n’est pas par chance. Nous devrons garder la même mentalité. Nous avons perdu seulement quatre matchs depuis le premier jour de l’année. C’est assez rare, nous avons trouvé des façons de rester constants toute l’année.»

Pas juste les chiffres

À sa troisième saison à St. Cloud, Poehling a maintenant 31 points (8 buts, 23 passes) en 36 matchs. Il a exactement le même nombre de points qu’à sa deuxième année.

«Je m’attendais à marquer un peu plus de buts, a-t-il répliqué. Mais ce n’est pas la fin du monde. Ma production de points reste proche d’une moyenne d’un point par rencontre. C’était mon objectif. Je sais toutefois qu’il y a plusieurs façons de contribuer aux succès d’une équipe. Pas juste avec les buts ou les points. Cette saison, je trouve que je fonce encore plus vers le filet adverse, je génère plus de chances de marquer. Je n’ai pas peur de foncer dans les endroits difficiles.»

Au sein de son équipe, Poehling vient seulement au cinquième rang des marqueurs. Lors d’une entrevue au Journal en octobre, Brett Larson avait comparé l’espoir du Tricolore à un Mikko Koivu ou un Phillip Danault, soit un centre qui s’occupera des principales missions défensives tout en apportant une bonne dose d’attaque.

«Nous comptons probablement sur le meilleur premier trio de la NCAA avec Patrick Newell (41 points), Blake Lizotte (35 points) et Robby Jackson (35 points). Pour ma part, je me retrouve dans le rôle de deuxième centre. Depuis une dizaine de matchs, je joue avec mes frères jumeaux, Jack et Nick.»

«C’est un bon sentiment de jouer avec mes frères, a-t-il continué. Ça me rappelle mes années à l’école secondaire. Nous sommes encore réunis, mais à un meilleur niveau. Nous voulons en profiter le plus possible. C’est peut-être la dernière fois de nos vies que nous aurons la chance de jouer les trois au sein du même trio.»

Quand Poehling écrira son nom au bas d’un contrat avec le Canadien, probablement à la fin du parcours éliminatoire de son équipe, il fera une croix sur sa carrière universitaire.

Advenant le cas où le Tricolore participe aux séries, un scénario de plus en plus improbable, le centre de 20 ans pourrait venir en renfort.

Un Mondial presque parfait

Une médaille d’argent avec l’équipe américaine. Un tour du chapeau contre la Suède. Une récolte de huit points (5 buts, 3 passes) en sept matchs. Une place au sein de l’équipe d’étoiles. Un titre de meilleur attaquant du tournoi et autre titre encore plus important, celui de joueur par excellence.

Ryan Poehling a fait parler de lui pour les bonnes raisons au Championnat du monde junior à Vancouver.

«Si j’avais gagné l’or, j’aurais parlé d’un tournoi parfait. Mais sans ce titre, je ne peux pas dire ça. J’étais heureux de mon jeu. J’ai prouvé à plusieurs personnes que j’ai un grand potentiel. Je peux aussi être un centre offensif, pas juste un joueur responsable. J’ai montré mon réel visage à ce tournoi.

«Peu de temps après le tournoi, je n’arrivais pas trop à en parler, a-t-il enchaîné. Ça me faisait trop mal au cœur. Nous sommes venus tellement proche de gagner la médaille d’or. Nous avons perdu par un but contre la Finlande en finale. Je suis quand même très fier de ma médaille d’argent. Je peux maintenant la regarder avec le sourire. J’ai croisé de bons amis à ce tournoi, j’ai tissé des liens pour la vie avec mes coéquipiers.»

Gérer les attentes

Sur le plan offensif, Poehling a connu un très bon Mondial junior. Mais il ne faudra pas faire l’erreur de le définir comme un futur centre de 60 points et plus dans la LNH. Il est assez intelligent pour reconnaître que ce tournoi pourrait représenter un piège puisque ses futurs partisans à Montréal s’attendront à voir en lui un joueur offensif.

«Il y aura toujours des attentes envers moi, a répliqué le joueur originaire du Minnesota. Je suis un choix de premier tour du Canadien de Montréal. Ça vient avec de la pression. Quand je ferai le saut, je sais que les gens s’attendront à une production assez rapidement.

«Mais je n’ai jamais évalué mon jeu uniquement avec des chiffres offensifs. Je chercherai à connaître du succès dans plusieurs facettes de mon jeu. Si je peux jouer un rôle défensif à mes débuts dans la LNH, je serai aussi heureux. Je n’écrirai peut-être pas mon nom sur la feuille de pointage dans cinq matchs d’affilée, mais j’aurai un impact sur les succès de l’équipe en l’aidant dans d’autres facettes. J’ai toujours retiré une fierté de mon jeu d’ensemble.»

Éloges à Primeau

Avec l’équipe américaine, Poehling a joué avec un autre bel espoir du CH, le gardien Cayden Primeau, un choix de septième tour en 2017.

«Cayden a un talent fou, a-t-il répliqué. Je me souviens d’un match contre Northeastern à la fin d’octobre. Nous avions perdu 3 à 2, il avait joué un match incroyable. Il est un bon gardien, mais aussi une bonne personne. Cayden n’avait pas le poste de numéro un au début du Mondial junior, mais il a rapidement ravi ce titre. L’autre gardien (Spencer Knight) a eu le malheur d’être malade. Cayden a saisi cette chance. Il a connu un très bon tournoi.»