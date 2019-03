Lanaudière : forcés de délaisser leur maison de rêve

Un couple de Sainte-Mélanie, dans Lanaudière, pensait bien avoir trouvé son petit coin de paradis. Mais c'était sans compter le sol instable sur lequel se trouvait la résidence.

Les problèmes ont commencé il y a quelques mois pour Renaud Barrière et Maggie-Mae Richard. Un an et demi après s'être installé, le couple a décidé d'entreprendre des travaux d'agrandissement.

«Nous sommes venus ici en espérant pouvoir y passer une partie de notre vie», a raconté M. Barrière à TVA Nouvelles.

Pour tout faire dans les règles de l'art, les nouveaux propriétaires ont fait une demande de permis à la municipalité de Sainte-Mélanie, ce qui leur a été accordé.

Mais en arrachant le revêtement extérieur, le couple a découvert des fissures dans le béton, des signes qualifiés d’anormaux.

C’est alors que M. Barrière et Mme Richard ont tenté de poursuivre l’ancien propriétaire de la demeure pour vice caché. Le problème, selon le couple, c'est que l'ancien propriétaire a fait faillite.

Ils se sont alors tournés vers un autre processus et ont entamé d'autres procédures judiciaires, en poursuivant la municipalité de Sainte-Mélanie qui leur avait délivré un permis de construction. Le couple plaide que la municipalité a permis des travaux alors que le site était prédisposé aux dangers des glissements de terrain.

Un rapport, confié à la Direction de la géotechnique et de la géologie par le ministère de la Sécurité publique, dont TVA Nouvelles a obtenu copie, le confirme.

En d'autres mots, aucun signe avant-coureur de glissement de terrain n'a été observé ici. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant que la maison est sans danger. Les glissements dans les sols sableux se produisent généralement sans qu'il y ait apparition de signes précurseurs.

«On nous dit que c'est habitable, mais très peu de fois par année, lorsqu'il y a pas trop de neige, que ça fond pas trop, qu'il y a pas trop de pluie. Et on nous dit que, finalement, ça devrait être une résidence secondaire», a raconté Maggie-Mae Richard à TVA Nouvelles.

«Mais je trouve ça particulier de nous faire dire ça quand, nous, on essaie de s'en sortir et de trouver des réponses à nos questions, quand, tout à coup, c'est une résidence principale qui se transforme en résidence secondaire, avec des conditions pour y aller. Je ne comprends vraiment pas comment on peut penser que quelqu'un va aller habiter là sous ces conditions-là, en n'ayant pas de stress, de vivre là et de se sentir en parfaite sécurité», a ajouté Mme Richard.

Le couple dit se trouver entre l'arbre et l'écorce. Les propriétaires ont tenté d'avoir une certaine aide financière de Québec en faisant une demande pour participer à un programme d'aide financière aux sinistrés. Malheureusement, ils ne sont pas admissibles.

Le risque de glissement de terrain doit être imminent, alors que dans le cas présent, ce n’est qu’un risque potentiel.

«On nous donne toutes sortes de raisons techniques. Mais nous, on veut que le gouvernement puisse se pencher de manière plus globale sur ce type de situation là», a déclaré Véronique Hivon, députée du Parti québécois dans Joliette.

La municipalité de Sainte-Mélanie n'a pas donné suite la demande d'entrevue de TVA Nouvelles.