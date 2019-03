Les 4 signes astrologiques qui sont les plus menteurs

Que ce soit pour se sortir du pétrin, épargner les sentiments de quelqu’un ou se rendre intéressant, ces quatre signes du zodiaque ont tendance à raconter des mensonges.

Peu de gens peuvent se vanter d’être toujours à 100 % honnêtes, mais ces quatre signes sont reconnus pour être plus malhonnête que les autres...

4. Balance

Comme leur nom l’indique, les Balance ont tendance à vouloir maintenir l’équilibre et la paix dans leur vie. Quand survient une situation qui brise cet équilibre, la Balance n’étirera pas à mentir ou déformer la réalité un peu pour retrouver cet équilibre. Sous une forme concrète, ce signe a tendance à mentir souvent, sur des petites choses, car il tente à tout prix de sauver les apparences.

3. Gémeaux

Les Gémeaux sont des gens qui veulent plaire à tous. Leur désir d’être aimé peut parfois les rendre un peu mythomanes. En voulant séduire les autres, il aura tendance à dire à l’autre ce qu’il souhaite entendre au lieu de dire la vérité, question de demeurer dans les bonnes grâces de tout le monde. Le risque pour le Gémeaux de s’empêtrer dans ses mensonges est élevé et peut parfois mener à des situations embarrassantes lorsqu’il se fait prendre.

2. Poisson

Les Poissons sont reconnus pour être dotés de beaucoup d’empathie et d’une sensibilité accrue. Ces deux choses combinées peuvent rendre le Poisson très mal à l’aise de devoir dire ses «quatre vérités» à quelqu’un. Ainsi, il a tendance à mentir pour épargner les sentiments des autres et ne pas créer des conflits, qu’il fuit comme la peste. Si vous souhaitez de la franchise, ce n’est pas auprès d’un Poisson que vous allez la trouver!

1. Scorpion

L’ambition se trouve parme les plus grandes qualités d’un Scorpion, mais cette tendance à vouloir toujours être au sommet en fait un signe qui sait habilement manipuler. Contrairement au Poisson, qui ment pour épargner les sentiments des autres, le Scorpion utilise le mensonge pour atteindre ses buts et le fait, bien souvent, à merveille, étant un maître dans l’art de cacher ses émotions. Le Scorpion ment peut-être moins souvent que d’autres signes plus haut, mais il le fait définitivement mieux!

