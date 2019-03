Les larmes amères de Petra Von Kant: un univers excessif

Campée dans l’univers de la mode, la pièce de l’auteur allemand Rainer Werner Fassbinder prendra l’affiche dans les prochains jours au Prospero. C’est Anne-Marie Cadieux qui interprétera le rôle-titre, Petra von Kant, une designer de mode, habitée par de multiples émotions dont le pouvoir, l’ambition et la domination, le tout teinté d’excentricité.

« Nous sommes dans un univers excessif », lance d’emblée la comédienne Anne-Marie Cadieux qui interprétera une designer qui connaît beaucoup de succès. « C’est un rôle en or pour une actrice. »

Si l’histoire se situe dans l’univers de la mode, ce sera principalement les émotions qui ressortiront de ce spectacle. « C’est une pièce sur l’amour, le désir et le rejet », précise la comédienne qui est une grande fan de l’auteur Fassbinder et qui avait également vu l’adaptation cinématographique.

Après avoir rompu avec son deuxième mari et connu une importante déception amoureuse, Petra von Kant, la célèbre styliste, jettera son dévolu cette fois sur une jeune femme, Karin, qui a pour ambition de devenir mannequin. Deux femmes de générations et de milieux différents.

Amour amer

Mais l’amour n’est pas réciproque et on verra que l’amour peut causer beaucoup de ravages. Petra von Kant est amoureuse de Karin, cette jeune femme beaucoup plus jeune qu’elle. « Mon personnage passe par toute une gamme d’émotions, révèle Anne-Marie Cadieux. On va se questionner à savoir qui a le pouvoir sur qui. »

On nous dit qu’il y aura de la flamboyance, mais aussi de la cruauté en raison du désir qui ne peut être assouvi. « Il y aura aussi de l’alcool et du sexe dans cette histoire avec des rapports assez crus », ajoute-t-elle.

Monde opportuniste

Dans cet univers exclusivement féminin, on ne comptera que des femmes sur scène, ce qui n’empêchera pas de constater qu’il s’agit aussi d’un monde où l’opportunisme est bien présent. Si la créatrice de mode est adulée et respectée par son entourage, elle n’est pas nécessairement aimée. « Elle n’est pas très sympathique », souligne l’actrice.

Ainsi, Karin, la jeune femme qui est devenue la proie de Petra von Kant et de son amour excessif, en viendra elle aussi à utiliser la designer pour parvenir à ses fins. « L’auteur Fassbinder disait toujours que celui ou celle qui a le pouvoir dans un couple est celui qui n’aime pas », fait remarquer la comédienne.

D’autres personnages viendront se greffer à Petra von Kant, dont Marlene, son assistante muette, ainsi que Sidonie, une amie de longue date. La pièce écrite dans les années 1970 et mise en scène par Félix-Antoine Boutin transportera les spectateurs dans diverses époques contemporaines, où des costumes éclatés seront au rendez-vous.

On pourra également voir Anne-Marie Cadieux sur les planches dans la pièce, Soif, présentée dans le cadre du FTA à compter du 31 mai prochain à l’Espace Go.

Elle sera aussi au petit écran dans la troisième saison de la série Trop.

Les larmes amères de Petra Von Kant