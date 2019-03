Où ira Marc Ramsay le 4 mai?

La carrière de Marc Ramsay a pris une tournure qui l’oblige à travailler très dur tout en étant super bien organisé. Luc-Vincent Ouellet et Samuel Décarie, entre autres, sont des adjoints qui prennent de plus en plus de responsabilités dans la préparation et l’accompagnement des boxeurs de Ramsay.

Ramsay est l’entraîneur de 14 athlètes, dont certains, comme Artur Beterbiev, Eleider Alvarez, Oscar Rivas et David Lemieux, sont champions du monde ou flirtent avec des titres.

« Après les Jeux olympiques de Tokyo, je vais sans doute ajouter un membre à l’écurie, mais ce sera tout. Je ne peux pas travailler davantage », de dire Ramsay.

Marc Ramsay va d’ailleurs avoir un choix déchirant à faire le 4 mai. Le même soir, Artur Beterbiev va défendre son titre de champion du monde en Californie, et David Lemieux sera à Las Vegas pour le Cinquo de Mayo. Mais Ramsay ne panique pas, il a déjà vécu pareille situation avec Lemieux et Jean Pascal. Ce soir-là, il était à New York avec Lemieux, et Jean Pascal se battait au Centre Bell. Ses deux poulains avaient gagné : « Je vais m’asseoir avec tout le monde impliqué la semaine prochaine. On va analyser la situation et je prendrai une décision. De toute façon, aucun des deux boxeurs ne sera pénalisé, puisque Luc-Vincent et Samuel sont de grands professionnels et connaissent toutes les responsabilités du métier », de dire « le » coach.

FRANÇOIS PRATTE : LANGUE COUPÉE

François Pratte de Trois-Rivières s’est fait assommer par son adversaire, le mexicain Jimenez. Michel Hamelin, le patron de la régie, l’a fait envoyer à l’hôpital.

Pratte n’a pas subi de commotion cérébrale, mais le coup lui a tranché le bout de la langue. Les médecins devront procéder à une opération.

On n’avait pas d’autres informations en fin de soirée.

UN GALA À RIMOUSKI ?

Alexandre Tanguay, président de l’Océanic de Rimouski et son directeur général Éric Boucher étaient des spectateurs attentifs pour les deux galas. Ils souhaitent répéter l’expérience de novembre dernier, alors que leur gala a été un succès

colossal : « Nous n’avons eu que de bons commentaires. Et les gens veulent qu’on répète l’expérience », a dit Tanguay.

Roger Lavergne, président des Cataractes de Shawinigan, était un spectateur très attentif. Pour lui, sa soirée du 15 juin dépendait de la performance de Simon Kean.

Et pour ses fans qui pourraient s’inquiéter, le doc Mailloux est arrivé pour le deuxième gala. C’est Steven Butler qui l’a accueilli.

Parlant de Butler, il pesait 179 livres hier soir. Il devra monter sur le pèse-personne à 160 livres le 3 mai prochain à Las Vegas : « Mon objectif est d’être à 172 livres, un mois avant le combat. Ça se passe bien, je suis parti à 186 livres », de dire Butler, dont le physique a atteint sa maturité d’adulte.

Depuis que Butler a signé une entente avec Golden Boy Promotions pour sa carrière aux États-Unis, on a l’impression qu’il est encore plus sérieux dans sa démarche vers les grands combats.

DANS LE CALEPIN – L’arbitre Martin Forest a fait un très bon travail. C’est un colosse qui sait rester discret et mener un combat à la Mike Griffin...

Point de vue d’un coach sur le CH

Marc Ramsay a parlé d’un beau problème après la victoire au premier round d’Arslanbek Makhmudov contre le coriace Avery Gibson. Tout le monde dans le casino s’attendait à ce que Gibson résiste au moins six ou sept rounds face au terrifiant Russe.

Pif, bang, boum ! Le premier gong n’avait pas retenti que le combat était terminé. Comment voulez-vous que Makhmudov prenne de l’expérience s’il démolit tout le monde en moins de trois minutes ?

« Disons que c’est un beau problème. Mais au moins Gibson l’a touché une fois. Ça va me donner matière à travailler au gym cette semaine », a noté Marc Ramsay en sortant du ring.

DE COACH À COACH

On a fini par jaser hockey et CH. Faut savoir que Marc Ramsay est un fervent amateur de hockey et du Canadien. Le point de vue de Ramsay sur la situation du CH est celui d’un coach.

« Je ne veux pas parler de stratégie, ce n’est pas mon domaine. Mais je peux te donner un point de vue de coach sur le développement d’un jeune athlète. J’estime qu’un jeune comme Jesperi Kotkaniemi doit être entouré des meilleurs. Je ne comprends pas toujours comment le coach l’utilise. Un autre point me dérange. C’est évident qu’une équipe ne peut pas se permettre trop de joueurs unidimensionnels. C’était le cas avec Max Pacioretty et Alex Galchenyuk. Quand ils ne marquaient pas, on ne les voyait pas du match. Mais je pense qu’une équipe peut se permettre de donner de la latitude à un jeune comme

Jonathan Drouin. Qu’il puisse exprimer son talent. Il serait encore plus utile à l’équipe », de dire Ramsay.

Et le coach d’ajouter avec un clin d’œil amusé : « Je ne connais peut-être pas le hockey, mais je connais la relation de coach à athlète ».

Soit dit en passant, Ramsay va enfin prendre possession de son gymnase personnel le 1er juin. Les activités devraient pouvoir commencer le 1er juillet.