Photos souvenirs: Mario Jean

Un micro à 26 ans

Photo d’archives

Mario Jean à l’automne 1991. À peine diplômé de l’École de l’humour à l’âge de 26 ans, il obtenait un job de coanimateur radio à l’émission Un matin n’attend pas l’autre à CKMF, aux côtés de Patrice L’Écuyer et Christian Tétreault. Il faut dire qu’il était le Grand gagnant des auditions Juste pour Rire, Québec 1990.

Officiellement humoriste

Photo courtoisie

La fameuse photo du diplômé de l’École Nationale de l’humour, en 1991, il y a près de 30 ans. Quelques années plus tôt, ce natif de Chicoutimi étudiait à l’université de Trois-Rivières où il fonda la Ligue universitaire d’improvisation de Trois-Rivières (LUITR), ainsi que la Coupe universitaire d’impro.

Acteur dramatique

Photo d’archives

Août 1993, l’humoriste révélait son talent d’acteur en interprétant le rôle tragique de Firmin Gadouas dans la série télé Au nom du père et du fils, floué par Éloïse (Isabelle Brossard) qui l’avait persuadé de tuer son cruel père, l’éleveur de porcs Napoléon (Marcel Leboeuf). Suivront d’autres séries pour Mario dont L’ombre de l’épervier en1998 et Nos étés en 2005.

Ti-Guy et les autres

Photo d’archives

L’un des personnages marquants de Mario Jean, le sympathique Ti-Guy Beaudoin, livreur de journaux, présent tout au long de sa carrière d’humoriste. Derrière ses airs naïfs, le camelot qui commente l’actualité, livre un contenu social aussi drôle qu’incisif. Plusieurs autres personnages deviendront des incontournables dont sa mascotte frustrée Tourlou et l’animateur sportif Mo Simonac.

Mario Jean 1 et 2

Photo d’archives

En 1995, Mario Jean présentait son premier spectacle solo Mario Jean 1 qui lui valut dès lors une place au sein des humoristes chouchous du Québec et l’aura mené en tournée à travers la province, notamment à Québec en 1996 (photo). Quatre ans plus tard, il y aura un Mario Jean 2, spectacle reconnu avec plus de 150 000 billets vendus.

► L’humoriste présente son nouveau et sixième spectacle solo Aller de l’avant, partout au Québec, avec la simplicité et la bonhomie qu’on lui connaît. Il est notamment question de bêtise humaine, de surconsommation, de retraite, de consentement sexuel et de « dick pics ». À Québec les 4 et 5 avril et à Montréal les 17 et 18 avril. Pour toutes les dates voir mariojean.com.

► Mario interprète le rôle de Pit-Caribou dans la série Les pays d’en haut, à Radio-Canada les lundis à 21 h.

► On retrouve Mario Jean dans la série Léo, inspirée du drôle d’univers de Fabien Cloutier. Avec Marc Labrèche, Julien Poulin et plusieurs autres. Sur Club Illico.

► On voit aussi Mario Jean dans la peau du shylock Clément Roussel dans la série District 31 de Luc Dionne, présentée à Radio-Canada du lundi au jeudi à 19 h.