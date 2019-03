Plus utile que Jack Hughes

Qui est le joueur le plus utile de l’équipe des moins de 18 ans du Programme national de développement américain ? La réponse facile, et logique, serait de pointer vers celui qui est considéré comme le meilleur espoir de son groupe d’âge, Jack Hughes. Mais pour l’entraîneur de l’équipe, John Wroblewski, ce n’est pas aussi simple.

Oui, Hughes domine sur le plan statistique. Il obtient le plus de visibilité et d’attention, autant des médias que de la part des recruteurs de la LNH. Selon Wroblewski, il ne fait aucun doute dans sa tête que Hughes est le meilleur espoir au monde, et ce, peu importe ce qu’en pensent les membres de plus en plus nombreux du fan-club de Kaapo Kakko.

Toutefois, sur la patinoire, si le pilote pouvait nommer un joueur dont l’impact est le plus important et concret pour le programme cette saison, ce serait l’attaquant Alex Turcotte.

« Dès qu’il est revenu, il survolait littéralement la patinoire, a raconté Wroblewski lors d’un entretien avec Le Journal. Il n’a pas marqué autant qu’il aurait voulu dès le départ, mais il a raté plusieurs occasions en or. Dès ce moment, on a compris à quel genre de joueur on avait à faire. Alex, c’est un mélange incroyable de talent et de hargne. Tout le monde parle de Jack [Hughes] comme du meilleur joueur du repêchage, et je ne dis pas le contraire, mais Alex Turcotte a été notre joueur le plus utile jusqu’à présent. »