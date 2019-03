Thérapie de couple musicale sur grand écran

Raine Maida compare ça à un joueur de hockey qui regarde le film de son match pour s’améliorer. Dans le documentaire I’m Going to Break Your Heart, le chanteur d’Our Lady Peace et sa femme Chantal Kreviazuk ne se contentent pas de montrer les dessous de la composition de l’album du même nom, leur première collaboration musicale après vingt ans de vie commune et trois enfants. Ils étalent aussi le creux de vague que traversait alors leur couple et comment un séjour à Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que la musique leur ont permis de recoller les pots cassés. Au point où ils affirment que ce projet a solidifié leur relation. Entretien avec Maida et Kreviazuk. Ou Moon Vs Sun, le nom de leur duo musical.

Était-ce apeurant de savoir qu’une caméra vous suivrait pas à pas et filmerait tout, même vos désaccords ?

RM – La vérité, c’est qu’à la base, le film devait documenter la composition et l’enregistrement de l’album. Mais nous sommes des humains et parfois, ça ne va pas bien. Cela dit, on n’a jamais vraiment réalisé que les caméras étaient là.

Vous avez été impliqué dans le montage du film, mais comment était l’expérience de le voir dans une salle avec des spectateurs ?

RM – C’était encore mieux avec d’autres gens. Durant les visionnements à Toronto­­­ et Los Angeles, les gens riaient et pleuraient aussi.

Est-ce que les gens qui ont vu le film étaient portés à s’identifier à Raine ou Chantal, principalement lorsqu’on vous voit argumenter et tenir chacun vos positions ?

CK – Tout le monde peut le regarder et se demander qui a tort ou qui a raison. Mais ce n’est pas le but. Lorsqu’on sort un piano et une guitare, on ne veut pas être en compétition, mais bien faire de la musique ensemble. C’est la même chose dans notre relation. On ne veut pas chercher des coupables. Le film permet de se dire qu’on peut répondre de façon moins agressive et contrôler nos impulsions pour être un meilleur partenaire. Et faire de la meilleure musique en couple.

Donc, diriez-vous que vous formez un couple plus fort après ce projet ?

CK – Je crois que oui. Raine, t’en penses quoi, chéri ?

RM – C’est intéressant de le revoir lors de nos séances avec notre conseiller matrimonial. Tu vois et comprends mieux des choses. Peu de gens qui vont en thérapie ont l’option de voir les expressions de leur visage ou comment ils réagissent à ce que leur partenaire dit. Ce n’est pas différent d’un joueur de hockey qui regarde le film d’un match avec son entraîneur et voit les erreurs qu’il a commises. C’est très utile. Ultimement, ce film nous permet de nous rendre là où on le désire plus rapidement.

Ce film est aussi en quelque sorte un projet anti-Instagram en ce sens qu’il ne vous montre pas d’un bout à l’autre à votre meilleur ?

CK – On vit en effet dans une époque très étrange où tout le monde se dévoile sous son meilleur jour. Mais le facile. Avec le plus beau filtre, le plus bel éclairage, les moments heureux. Peut-être que c’est ça, la vraie vie aujourd’hui, je ne sais pas. Mais je ne sais pas si ce standard est possible si tu veux une relation longue et constructive avec ton partenaire. Peut-être que ça vient naturellement à certaines personnes, mais pour le reste du monde, comme nous, ça prend de l’aide et c’est ce dont traite ce film.

Est-ce que vos fans vous demandent maintenant des conseils pour leur mariage ?

CK – Je n’irais pas jusque là. Mais les gens partagent beaucoup plus et ils nous disent qu’ils s’autorisent à avoir des conversations avec leur partenaire qu’ils ne croyaient pas pouvoir avoir auparavant.

Avez-vous aussi eu des réactions d’autres artistes ?

CK – Oui, oui, oui. Ils capotent. Je ne sais pas s’ils aimeraient que je dévoile publiquement leur appréciation, mais on a eu des commentaires de gens dont je suis une immense admiratrice et je suis renversée par leur réponse.

