Un hockeyeur frappe violemment un arbitre

« On sait que l’arbitre aurait été frappé. On a ouvert une enquête. Mais pour l’instant, aucune plainte n’a été déposée de la part de l’arbitre. Il n’a pas été hospitalisé », a indiqué Hélène Nepton, porte-parole de la SQ.

« En 37 ans d’histoire, on n’a jamais eu d’événement déplorable comme ça. On est déçu de la tournure des événements. On n’en dira pas plus, car la SQ enquête », a confié au Journal l’un des membres du comité organisateur.