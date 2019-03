Une église flambe dans Ville-Marie

Un incendie a causé d’importants dégâts samedi soir à une église abandonnée dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Vers 21 h 30, les pompiers sont appelés pour intervenir au 2151, rue Fullum, proche de la rue de Rouen, pour de la fumée sortant de l’église Saint-Eusèbe-de-Verseil.

À leur arrivée, la fumée sortait principalement du clocher et du toit, ce qui rendait l’accès au foyer d’incendie difficile.

Le feu a été localisé dans le chœur, à l’arrière de l’autel.

Trois alarmes ont été sonnées et environ 80 pompiers ont été appelés pour combattre l’incendie.

Vers 0 h 40, le feu était maîtrisé, et les pompiers ont pu démarrer l’exploration afin d’éteindre les derniers foyers.

Selon les pompiers, l’église était régulièrement fréquentée par des squatteurs, qui pouvaient entretenir un feu dans le but de se réchauffer.

Une enquête est en cours afin de comprendre l’origine du sinistre et si le feu était intentionnel ou non.

Les dégâts sont importants et sont concentrés au chœur et au déambulatoire, et leur évaluation est difficile à faire, en raison du désagrégement de l’église.

Aucun blessé n’est à déplorer.