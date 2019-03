TREMBLAY, Ghislaine



À l'Hôpital Notre-Dame, le jeudi 14 mars 2019 est décédée, à l'âge de 72 ans, Ghislaine Tremblay.Elle laisse dans le deuil ses filles, Lynda (Jean-François) et Johanne (Alain), ses petits-enfants, Sandra, Daphnée, Jean-Philippe et Maude, ses arrière-petits-enfants, Zack et Noah, ses soeurs, Suzanne, Louise et Lucie ainsi que son grand ami Normand et plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 avril de 17 h à 20 h au :50 RUE THOUIN, REPENTIGNY, QC, J6A 4J4salle Jacques ParentVotre témoignage de sympathie peut se traduire par un don en sa mémoire à la Société canadienne du cancer.