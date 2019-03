10 endroits de rêve où faire de la plongée

En collaboration avec

Qui ne rêve pas d’évasion à ce temps-ci de l’année au Québec?

Si vous avez besoin de vous accorder un moment de détente, cette vidéo pourrait bien être la pause que vous recherchez.

La plongée est un loisir plus accessible et facile qu’on le croit !

Muni d’un simple masque et d’un peu de patience, il n’est pas rare de croiser à quelques mètres de la plage tortues et poissons tropicaux.

Si vous faites partie des initiés, certaines de ces destinations piqueront certainement votre curiosité.

Vous pourriez même passer du rêve à la réalité en remportant un crédit voyage d’une valeur de 2 000 $ dans l’un des Casinos du Québec et sur Lotoquebec.com.

Envie d’aventure? Du 21 mars au 27 avril, il y aura plus de 100 voyages à gagner dans les Casinos du Québec et à lotoquebec.com. Agrippez vos palmes et votre tuba sans tarder!