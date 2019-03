Un acteur clé de l’affaire SNC-Lavalin prend sa retraite

OTTAWA – Un des acteurs clé de l’affaire SNC-Lavalin, Michael Wernick, le plus haut fonctionnaire fédéral au pays, a annoncé sa retraite, lundi.

Cumulant 38 ans de service, le greffier du Conseil privé s’est retrouvé sous les feux des projecteurs dans les dernières semaines, dans la foulée de l’affaire SNC-Lavalin.

La ministre démissionnaire Jody Wilson-Raybould l’a notamment accusé de lui avoir proféré des menaces voilées, dans le but de la convaincre de trancher en faveur de la multinationale québécoise. M. Wernick a offert dans deux témoignages percutants une version des faits diamétralement opposée à celle de Mme Wilson-Raybould.

«Je tiens à remercier Michael Wernick pour ses nombreuses années de service au Canada et aux Canadiens, a affirmé Justin Trudeau dans une déclaration écrite. Depuis 1981, il s’est démarqué en tant que fonctionnaire dévoué et a travaillé à bâtir une fonction publique moderne, souple et de calibre mondial, qui met les besoins des Canadiens au cœur de son travail.

Le premier ministre a annoncé que Ian Shugart sera appelé à remplacer M. Wernick dans ses fonctions.