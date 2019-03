Appelle-moi si tu meurs franchit le million

Appelle-moi si tu meurs cumule plus d’un million de visionnement sur Club illico. La série mettant en vedette Claude Legault et Denis Bernard a franchi cette marque en deux semaines, rejoignant d’autres productions phares du service de vidéo sur demande, comme Les honorables, Léo, Blue Moon et Victor Lessard.

Écrite par Claude Legault et Pierre-Yves Bernard, le tandem derrière Dans une galaxie et Minuit, le soir, Appelle-moi si tu meurs brosse le portrait d’une amitié improbable, celle d’un agent de police de Montréal et d’un mafieux. Claude Desrosiers (Aveux, Feux) réalise la première saison, qui marie drame et humour.

Le nombre d’abonnés à Club illico s’élève maintenant à 420 900, selon les chiffres de Québecor dévoilés la semaine dernière.

Selon une récente enquête du CEFRIO, malgré une diminution du nombre d’abonnements, Club illico est demeuré, en 2018 au Québec, le service de télévision par contournement le plus populaire après Netflix. 17 % des Québécois branchés à Internet y étaient abonnés, comparativement à 19 % en 2017. Netflix règne avec 40 % (en hausse 7 points de pourcentage par rapport à 2017) et ICI Tou.tv Extra arrive troisième avec 7 % (vs 4 % en 2017).

Club Illico est significativement plus populaire auprès des adultes parlant français (20 %) que des adultes ne parlant pas français (6 %).