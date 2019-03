C'est facile de tricher sur les voies réservées

En 10 minutes lors de l’heure de pointe du soir la semaine passée, j’ai vu 27 autos solo rouler à grande vitesse dans la voie réservée aux autobus, taxi et covoiturage sur l’autoroute 20. Cette situation n’est pas isolée : les automobilistes sont nombreux à tricher. Mais où est la police ?

Pour cette résidente de Longueuil, le moment le plus enrageant est au retour à la maison, quand elle voit toutes ces personnes seules dans leur voiture emprunter illégalement la voie réservée, en direction est.

« En quatre ans, je n’ai presque jamais vu la police... Ils feraient des dizaines de milliers de dollars en contraventions, et ça ferait du bien au moral de ceux qui respectent la loi », dit-elle.

Mme Vallières a bien raison d’être frustrée. Durant notre trajet, les tricheurs étaient nombreux et semblaient sans scrupule.

Toutefois, le ministère des Transports a admis qu’il y a un « certain taux de délinquance » à cet endroit.

Les policiers y vont régulièrement, m’a-t-on dit, mais leur présence a pour effet de provoquer encore plus de congestion (les délinquants se dépêchent à réintégrer les autres voies, les gens sont curieux ou inquiets, et ralentissent, etc.). Voilà qui expliquerait leur présence limitée à cet endroit.