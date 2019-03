Chercher le bon sens?

S’il est une chose que Catherine Fournier a réussie, c’est de faire parler d’elle et de l’indépendance, toutefois pour le pire en regard des partisans de la souveraineté. Je cherche encore après une semaine l’utilité de son geste et j’ai peine à y voir autre chose que son ambition personnelle.

Je ne doute pas de son intelligence pour l’avoir observée de plus près dans le groupe qui soutenait Mario Beaulieu lors de la course à la direction du Bloc québécois. La dame était vive d’esprit et avait du panache dans ses interventions. Elle avait en outre un sens inné de l’organisation. C’est pourquoi ses critiques à l’endroit du Parti québécois (PQ) ne sont pas dénuées de tout fondement, on s’interroge cependant sur la pertinence de sortir du parti pour faire avancer la cause qui lui est chère. Fervente partisane de l’indépendance, sa stratégie produit les effets contraires aux dires de multiples chroniqueurs et journalistes qui dénotent une éternelle chamaillerie au sein des troupes indépendantistes et la poursuite absurde d’un projet passé de mode.

Madame Fournier a reçu les appuis de Paul St-Pierre Plamondon et de Pierre Céré, deux ex-candidats défaits dans la course à la direction du PQ et de quelques jeunes de son ancienne formation politique. D’autre part, elle a surtout laissé pantois la majorité des ténors souverainistes qui redoutent que sa démarche contribue à miner sévèrement la crédibilité du mouvement. Les appuis qu’elle a recueillis, montrent surtout l’entêtement et l’incapacité de ralliement à autre chose que leur propre vision. Deux ex-candidats qui à défaut d’être chef, refusent de demeurer dans le navire, nous font supputer que la dame a préféré quitter le bateau en sachant qu’elle n’en serait pas le prochain capitaine.

La députée de Marie Victorin n’est pas la première à faire un pied de nez à son parti politique. René Lévesque, Mario Dumont, Maxime Bernier, François Legault et Jean-Martin Aussant sont de ceux qui partirent pour créer un autre parti politique avec plus ou moins de succès selon le cas. Catherine Fournier serait inspirée par les démarches de Jean-Martin Aussant et François Legault pour promouvoir son idée de rassemblement des forces indépendantistes. Pourtant, l’aventure du premier a fini en queue de poisson et il demeure plutôt discret depuis la déclaration de la députée, alors que le second a renoncé à l’indépendance pour pouvoir satisfaire son ambition d’être premier ministre.

Comme si le paysage n’était pas suffisamment embrouillé, Martine Ouellet revient avec un magazine et un groupe de ses partisans qui souhaitent raviver le « transparlementarisme » en créant un autre parti indépendantiste à Ottawa qui aurait également son pendant à l’Assemblée nationale. Ajoutant à l’embrouille, Manon Massé déclare béatement que l’indépendance est proche avec un QS en queue de peloton, qui conditionne l’accession à la souveraineté à une assemblée constituante aux résultats imprévisibles.

Pendant ce temps, les fédéralistes sont morts de rire avec des indépendantistes qui se chamaillent et s’étiolent. La droite savoure son moment de gloire avec le nationalisme de François Legault présenté comme pragmatique en opposition à une gauche indépendantiste qui ne pourrait l’être.

Dure temps pour les progressistes et la nation!