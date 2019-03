Comment contrôler la colère en soi?

La réponse à la lettre signée « Un gars sincère » parue ce matin dans le Journal m’incite à vous écrire. Vous lui dites qu’une personne violente est pleinement responsable de sa violence. Je pense que ce n’est vrai qu’en partie. Je suis une femme de 53 ans, et jusqu’à ce que je prenne des antidépresseurs, je faisais beaucoup de crises de colère. Je criais, je tapais dans les murs, je tapais du pied, je brisais des objets. Rien ne me résistait.

Puis j’ai découvert que les antidépresseurs constituaient d’excellents stabilisateurs d’humeur. Tout comme la dépression, les sautes d’humeur peuvent trouver leur origine dans un déséquilibre de certaines substances (ou hormones) produites par le cerveau. Ce qui fait que les sautes d’humeur et la violence qu’elle engendre ne peuvent être contrôlée par la personne qui les fait. Pour l’avoir vécu, je sais que votre suggestion de faire une thérapie est bonne mais qu’elle devrait être accompagnée d’une prescription d’antidépresseurs pour atteindre vraiment son plein effet.

Francine

Par ma réponse, je ciblais le point central de la question de ce monsieur qui par les mots « Vois-tu, je tiens à ma femme et à mes enfants, et je voudrais de nouveau vivre avec eux sans me laisser influencer par leurs comportements qui provoquent ma colère » qui laissait supposer qu’il leur attribuait la totale responsabilité de provoquer chez lui des crises de colère.

Ce monsieur avait au départ un problème d’alcool qui le rendait violent envers ses proches. Ayant été forcé à l’éloignement par la police, alors que sa colère perdurait une fois la sobriété acquise, je pense qu’une psychothérapie s’impose avant tout. Même si je considère intéressant de lui transmettre votre message, je crois plus important de lui dire qu’une médication seule ne règle jamais un problème de fond.