Délit de fuite et course-poursuite sur l'autoroute 10

MAGOG – Un chauffard et potentiel cambrioleur a entrainé les agents de la Régie de police de Memphrémagog dans une folle course poursuite au cœur de Magog, puis sur l'autoroute 10, lundi.

Tout s'est amorcé lorsque le conducteur d'une camionnette de style «pickup» Ford a omis de s'immobiliser à un panneau d'arrêt, sous les yeux de policiers de la Régie, vers 14 h 30, a raconté la police dans un communiqué relatant les événements.

Lorsque les agents ont voulu intercepter le chauffard, celui-ci a pris la fuite dans un quartier résidentiel pour tomber nez à nez avec une autre autopatrouille. Le conducteur a alors fait marche arrière, embouti la première voiture de police, puis pris à nouveau la poudre d'escampette, sans s'arrêter pour les panneaux d'arrêt et feux rouges sur sa route.

Zigzaguant sur la route, le chauffard a atteint l'autoroute 10 et mis le cap sur Bromont en roulant jusqu'à 140 km/h, la police à ses trousses. Il a décidé de quitter les voies rapides pour prendre la sortie 78, à Bromont, où l'attendaient patiemment les policiers de cette municipalité.

Tentant d'esquiver les autopatrouilles de Bromont, le conducteur a lancé sa camionnette par-dessus le terre-plein central d'un carrefour giratoire, une manœuvre qui a eu pour effet d'éjecter un VTT qui se trouvait dans la boite du véhicule. La camionnette s'est finalement immobilisée 300 mètres plus loin, sur le boulevard Bromont.

Plusieurs accusations

Les deux occupants du véhicule, un homme de 24 ans et une femme de 21 ans, tous deux originaires de Contrecoeur, ont été arrêtés par les policiers. La camionnette et le VTT appartenaient à la femme, qui était passagère.

L'homme transportait sur lui des outils de cambriolage, tandis que d'autres instruments similaires du même acabit se trouvaient dans la camionnette. Le chauffard faisait l'objet d'un mandat d'arrestation pour bris de conditions et menaces, a précisé la police. Il est demeuré détenu et comparaitra au palais de justice de Sherbrooke pour répondre à plusieurs accusations, dont délit de fuite, conduite dangereuse et bris de probation.

De son côté, la femme n'a pas d'antécédent judiciaire. Elle a été libérée, mais devra comparaître ultérieurement pour avoir été en possession de médicaments d'ordonnance délivrés à autrui. Elle a aussi écopé d'une amende de 486 $ pour avoir laissé conduire l'homme, même si elle savait qu'il avait un permis de conduire sanctionné.