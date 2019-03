Du Jordan Weal à toutes les sauces

« On verra, avec le temps, s’il y aura une place régulière pour lui dans la formation. »

Ces paroles sont celles de Claude Julien au moment d’émettre ses premiers commentaires sur l’acquisition de Jordan Weal, le 25 février dernier. Or, l’entraîneur du Canadien n’aura pas été trop difficile à convaincre.

Samedi, avec un retard à combler en troisième période, l’athlète de 26 ans, acquis en retour de Michael Chaput, a été l’attaquant le plus utilisé par le pilote franco-ontarien. Un total de 8 min 47 s, dont 52 secondes sur le seul avantage numérique qu’a obtenu le Canadien au cours du troisième tiers.

C’est près d’une minute de plus que les 7 min 39 s d’utilisation de Max Domi, deuxième attaquant le plus utilisé par Julien au cours de ce même tiers. Il va sans dire que Weal a hérité du temps de jeu de Jesperi Kotkaniemi, utilisé pendant seulement 40 secondes lors du troisième engagement.

Il n’en fallait pas plus pour soulever l’ire des partisans et de certains observateurs. Après l’entraînement précédant le départ de l’équipe pour Philadelphie, Julien a louangé le travail de son protégé.

« La qualité de son jeu est assez évidente. Il fait une différence sur l’attaque massive en contrôlant bien la rondelle et en prenant de bonnes décisions. Même si on manque de finition, on passe plus de temps en zone offensive et on obtient davantage d’occasions de marquer », a souligné l’entraîneur.

En confiance dans le cercle

Avant d’être acquis par Marc Bergevin, à la date limite des transactions, Weal avait vu plus de 17 minutes d’action au cours d’une même rencontre huit fois sur les 153 matchs qu’il avait disputés avec les Kings, les Flyers et les Coyotes. Il l’a déjà fait à deux occasions en six matchs avec l’uniforme bleu-blanc-rouge sur le dos.

Malgré ce fait rare, le centre droitier ne s’est pas montré des plus démonstratifs.

« Je ne fais que jouer. Peu importe où je dois jouer pour l’équipe, que ce soit beaucoup de minutes ou peu de minutes, j’essaie juste d’aider l’équipe à gagner du mieux que je peux », a déclaré Weal, qui a déjà été utilisé pendant 19 min 27 s lors d’une rencontre avec les Flyers, l’an dernier.

Weal a maintenant joué six matchs avec le Canadien. Au cours de cette période, il a été le cinquième attaquant le plus utilisé. Après Phillip Danault, il est le centre qui a été appelé le plus souvent au cercle des mises en jeu (66 contre 90). Il a remporté 59,1 % d’entre elles, laissant tous ces coéquipiers, même Danault à 54,4 %, dans la brume.

Esprit d’équipe intact

En attaque, les acquisitions de Dale Weise, Nate Thompson et Weal ont mené aux départs de Kenny Agostino (ballottage) et Chaput (transaction). De plus, depuis la date limite des transactions, Nicolas Deslauriers, Charles Hudon et Matthew Peca n’ont joué aucun match.

Certains se demandent si ces mouvements de personnel ne sont pas venus perturber l’esprit d’équipe qui régnait dans le vestiaire : l’un des ingrédients de la surprenante tenue du Canadien jusqu’au mois de février.

« Ce n’est pas facile pour un joueur d’être laissé de côté. Toutes les équipes vivent cette situation. On l’a vécu par le passé, a déclaré l’entraîneur-chef. Ce qui se passe présentement n’a rien à voir avec les nouveaux venus. Absolument pas. »

« Quand tu regardes notre équipe et les moments où on connaît des ennuis, ce ne sont pas eux qui sont en cause », a-t-il pris soin d’ajouter.

Là-dessus, Julien n’a pas tort. Comme mentionné dans l’autre texte, les déboires du Canadien coïncident avec le passage à vide de vétérans en poste depuis déjà quelques saisons.