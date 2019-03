Facebook veut garantir l’intégrité des élections

TORONTO | Pour mieux protéger le processus électoral, le réseau social Facebook a mis en place des outils liés à la transparence des publicités dont le lancement au Canada est prévu avant la fin du mois de juin, avant les élections fédérales.

Pour y parvenir, et conformément aux exigences du projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des élections, Facebook lancera «la Bibliothèque des publicités» au Canada pour améliorer la transparence des publicités électorales payées.

Facebook demandera notamment aux annonceurs de confirmer leur identité avant la mise en ligne d’une publicité à caractère politique, reliée aux élections et à un enjeu électoral. «Nous mettons sur pied cette bibliothèque et d'autres processus avec une perspective canadienne, tout en appliquant les enseignements tirés d'efforts similaires déployés ailleurs dans le monde. Nous prenons très au sérieux la protection de l'intégrité des élections sur Facebook, et nous nous engageons à promouvoir la démocratie canadienne», a déclaré Kevin Chan, directeur des politiques publiques à Facebook Canada.

Ainsi, la Bibliothèque des publicités servira d’archives publiques où toutes les publicités à caractères politiques pourront être consultées, y compris l’argent investi, l’identité de l’acheteur, le nombre de personnes l’ayant vue et leurs caractéristiques (âge, sexe, lieu de résidence).

Ces informations seront accessibles par toute personne qui possède ou non un compte Facebook, et ce pendant une durée de sept ans.

Dans le «Fil d’actualité», ces publicités porteront la mention «payée par». Les internautes pourront cliquer sur cette mention pour se rendre dans la Bibliothèque des publicités.