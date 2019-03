Florence Laroche brille

Les nombreux exploits des Laroche en ski acrobatique dans les années 1980 et 1990 sont bien documentés. Au cours du week-end, la jeune Florence, du haut de ses 13 ans, s’est assurée d’ajouter de nouvelles prouesses pour que le nom de la famille royale des bosses et des sauts continue de résonner dans les montagnes.

Florence Laroche a survolé le volet junior des championnats canadiens de ski acrobatique présentés au Relais, le week-end dernier, en rapportant à la maison quatre médailles, soit deux en or et deux en argent.

À une autre époque, les Laroche ont pratiquement mis le ski acrobatique au monde au Québec. Les frangins Dominique, Alain, Yves et Philippe ont virevolté sur le circuit de la Coupe du monde avec leur sœur Lucie.

Aujourd’hui, la fille de Dominique fait son chemin et pas de n’importe quelle manière. Victime d’une commotion cérébrale plus tôt cette saison, elle n’avait pas cumulé suffisamment de points pour obtenir son invitation aux championnats canadiens. Toutefois, le voyage à l’extérieur d’une amie skieuse lui a entrouvert la porte. L’ouverture, si mince fût-elle, a été attaquée de plein fouet.

« C’était ma première expérience au championnat canadien. J’ai appris une semaine à l’avance que je pourrais participer et j’ai vraiment été surprise. Je devais juste ouvrir la piste. De me retrouver là et de gagner, je n’en reviens pas encore », a-t-elle indiqué lors d’un entretien.

Aucune pression

Parfois, un nom de famille reconnu peut mettre une pression excessive sur les épaules d’une jeune athlète qui tente de suivre la voie tracée. Pas chez les Laroche !

« Mon père ne m’a jamais mis la moindre pression avec ça. Je suis juste contente de pouvoir le représenter et le reste de la famille », dit-elle.

Puisque la famille réside littéralement au pied des pentes, le ski est vite devenu un mode de vie. Et dès qu’elle a soufflé six bougies, la jeune Florence a troqué le ski traditionnel pour le ski acrobatique.

« On ne lui a jamais parlé du fait qu’elle venait d’une famille de ski acrobatique avant qu’elle le réalise vers 10 ou 11 ans », raconte sa mère, Marie-Andrée Villeneuve, amusée.

Ce qui n’a pas empêché Florence de s’inspirer par la suite du parcours de son père.

« J’ai fait une présentation sur mon père récemment à l’école. J’ai vu plein de photos de lui au mont Saint-Castin et au Relais quand il faisait des compétitions de saut. Ça m’a vraiment inspirée, même si j’ai été plus attirée par les bosses », a-t-elle affirmé.

Pour son entraîneuse, Julie Auclair, on n’a probablement pas fini d’entendre qu’une Laroche se démarque dans les bosses.

« Florence a un beau potentiel. Elle est pas mal déterminée et fonceuse. Ses sauts sont souvent plus difficiles que chez la plupart des filles de son âge », relate-t-elle.

À suivre dans une montagne près ou loin de chez vous.