Habile et ingénieux

Des chansons, du théâtre, des moments de poésie, de la danse et des éléments de cirque, Maude Boutin St-Pierre et Érika Hagen-Veilleux ont créé un spectacle ingénieux avec Untouched Land.

À l’affiche à Premier Acte jusqu’à samedi, Untouched Land, alias Toi pis ta solitude en sachet déshydraté raconte l’histoire de deux jeunes femmes qui n’ont rien en commun et qui se retrouvent en camping sur une île peu fréquentée de la Côte-Nord.

L’une d’elles y est déjà. Elle est bien installée et connaît les lieux. Cette jeune femme, interprétée par Érika Hagen-Veilleux, semble avoir vécu un épisode douloureux.

Et tout à coup, une jeune millenniale (Maude Boutin St-Pierre), qui déplace beaucoup d’air et qui n’arrête pas de parler, débarque sur cette île, avec l’intention de vivre un « trip » de camping.

Celle qui a appris les rudiments du camping sur le net et qui chantonne le thème de Game of Thrones souhaiterait faire la connaissance de celle qui est à l’aise dans sa bulle.

Leur rencontre ne se passe pas très bien. Les deux rythmes de vie ne s’accordent pas et l’équilibre est brisé. Les deux filles vont mettre beaucoup de temps à s’apprivoiser.

Untouched Land plonge dans cette rencontre entre deux personnes qui ont très peu de choses en commun, sauf une solitude qui se déploie différemment.

Habile mélange

Maude Boutin St-Pierre et Érika Hagen-Veilleux ont habilement mélangé plusieurs disciplines, pour en faire un spectacle-performance très ingénieux.

Et c’est sur ce croisement disciplinaire réussi que repose la réussite d’Untouched Land. Plus que l’histoire évoquée, Érika Hagen-Veilleux chante et s’accompagne à la guitare, appuyée par des boucles sonores qu’elle crée en direct. Maude Boutin St-Pierre construit des effets sonores pour produire le crépitement d’un feu de camp et le bruit d’un orage. Le déploiement sonore est intéressant.

Les deux comédiennes unissent leur gestuelle pour quelques mouvements de danse et Érika Hagen-Veilleux offre un surprenant numéro de roue Cyr, où elle virevolte sur elle-même.

On sent que les deux artistes se sont investies dans la création du premier spectacle de leur compagnie Les Bambines, qui allie théâtre, cirque et musique.