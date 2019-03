Ichiro Suzuki retrouve les siens

Malgré ses 45 ans, le Japonais Ichiro Suzuki entamera une 19e saison dans le baseball majeur et il le fera devant des milliers de ses compatriotes, mercredi, au Tokyo Dome.

À 45 ans et 149 jours, le favori local deviendra par le fait même le deuxième plus vieil athlète à prendre part à un match d’ouverture des ligues majeures, après Julio Franco (45 ans et 227 jours), en 2004.

À quelques jours du duel entre ses Mariners de Seattle et les Athletics d’Oakland, le gérant Scott Servais a confirmé la présence de Suzuki dans son club, sans toutefois confirmer à quelle position il jouera.

«Je suis excité pour lui, a dit Servais au site officiel du baseball majeur. Ça n’a pas été un grand camp d’entraînement offensivement pour lui. Mais s’il y a quelqu'un pouvant se mettre en marche rapidement, c’est certainement Ichiro.»

Un relais apprécié

Avant cette courte série de deux parties en sol asiatique, Suzuki a eu une première occasion de se faire valoir devant ses partisans.

Lors d’un duel préparatoire contre les Giants de Yomiuri, il a notamment effectué un puissant relais, du champ droit vers le troisième but, en quatrième manche. Il a cependant été retiré à ses trois présences au bâton avant d’être remplacé en sixième manche.

«Il joue bien dans le champ, a dit Servais. Il a évidemment montré beaucoup de puissance sur ce lancer. Il va commencer le match [mercredi] et nous verrons comment ça se passe.»

Si l’équipe avait promis à Suzuki une place sur le terrain pour cette série au Japon, les choses pourraient se compliquer par la suite. Les Mariners devront en effet réduire leur formation à 25 jours pour le reste de la saison.

Bonne journée pour Dalton Pompey

Dalton Pompey a produit deux des trois points des Blue Jays de Toronto dans un gain de 3 à 2 contre les Tigers de Detroit, lundi, à Dunedin, en Floride.

En deuxième manche, le voltigeur a poussé Brandon Drury et Kevin Pillar au marbre à l’aide d’un simple. Il a aussi obtenu un double et un autre simple dans la rencontre.

Teoscar Hernandez a complété la marque pour les Jays avec un circuit en solo.