Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Au temps où les Arabes dansaient

Ce documentaire du belgo-marocain Jawad Rhalib sera présenté pour la première fois au Québec ce soir dans le cadre du Festival International du film sur l’art. Le public plonge dans la culture arabo-musulmane avec ce long métrage en abordant autant la littérature, le cinéma, la danse que la musique. Il s’agit d’une réflexion sur le thème de la liberté surtout pour les femmes et les artistes qui habitent ces pays. Le réalisateur sera sur place ce soir.

Ce soir à 19h30 au Monument-National, 1182 boulevard St-Laurent

Je sors

Concert

Christian Blackshaw joue Mozart

Le pianiste anglais Christian Blackshaw sera de passage à Montréal ce soir et demain pour interpréter des Sonates de Mozart. Ce soir, il jouera les Sonates pour piano no 1, 2, 8, 9 et 17. Les autres Sonates de Mozart seront au programme d’autres concerts qui auront lieu au cours de la saison.

Ce soir à 19h30 à la Salle Bourgie, 1339 rue Sherbrooke Ouest

Danse

Backbone

Huit interprètes autochtones qui proviennent de quatre pays différents sont sur scène pour cette performance impulsive. La chaîne de montage qui traverse les trois Amériques est au cœur de l’œuvre comme un symbole de territoire qui unit et divise à la fois.

Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 260 De Maisonneuve Ouest

Musique

Vincent Appelby

L’auteur-compositeur-interprète fera sa rentrée montréalaise ce soir après avoir lancé son deuxième album, Maladie d’écran, en automne dernier dans le cadre de Coup de cœur francophone. L’artiste mélange pop-rock, folk et country dans cet album qui aborde la vie virtuelle qui a une emprise sur tout le monde.

Ce soir à 20h au Verre Bouteille, 2112 avenue Mont-Royal Est

Musique

Alexandra Templier

La Française qui habite maintenant Montréal, Alexandra Templier, présente sera son projet pluridisciplinaire Los Niños son Inocentes #1 dans le cadre des Mardis Métissés. Le spectacle mélangera théâtre, flamenco, jazz et programmation sonore.

Ce soir à 20h au Petit Outremont, 1248 avenue Bernard Ouest

Théâtre

Quartett

On retrouve les deux personnages libertins de Pierre Choderlos de Laclos, l’auteur des Liaisons dangereuses, dans cette pièce écrite par Heiner Muller. La marquise de Merteuil et le vicomte de Valmont revoient les chutes de leurs anciennes victimes et s’en réjouissent. L’œuvre mise en scène par Solène Paré apporte une réflexion sur le lien entre le désir et le jeu.

Ce soir à 19h à l’Espace Go, 4890 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Télé

Sur la grande terre

Le réalisateur Alexandre Lefebvre suit la jeune Mohawk qui habite Kahnawake, Wahiakatste Diome-Deer, alors qu’elle part à la rencontre de différents peuples autochtones qui habite la Sibérie. Véritable quête identitaire, le documentaire abordera aussi la différence entre les peuples qui ont adopté la modernité et ceux qui ont conservé le mode de vie authentique.

Ce soir à 20h sur ICI RDI

Web

Trafic

Trois portraits, trois capsules documentaires et une balado de six épisodes composent ce projet de Catherine Proulx qui aborde l’exploitation sexuelle des jeunes filles à Montréal. Des proxénètes, des policiers, des intervenants sociaux et des victimes sont interviewés pour tracer le portrait de cette pratique.

Disponible sur telequebec.tv dès aujourd’hui

Livre

Léonard de Vinci : la biographie

Celui qui a écrit la biographie de Steve Jobs, Walter Isaacson, s’est attaqué cette fois à Léonard De Vinci. Le lecteur pourra découvrir le peintre qui s’inspirait de la science pour créer. On y apprendra entre autres qu’il était homosexuel, gaucher et végétarien.

Sorti le 7 mars