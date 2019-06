Préparez cette délicieuse recette Snapie! de Joue de bœuf à la moutarde, présentée par SB Cuisine.

JOUE DE BŒUF À LA MOUTARDE

Portions : 4 – Préparation : 5 minutes – Cuisson : un peu plus de 5 heures

Ingrédients

4 joues de bœuf

1 oignon, haché

60 ml (4 c. à table) corps gras de votre choix (beurre, huile ou beurre de cacao Mycryo)

500 ml (2 tasses) vin rouge

1 l (4 tasses) bouillon de bœuf

60 ml (4 c. à table) sirop d’érable

4 gousses d’ail, hachées

30 ml (2 c. à table) Épices à steak de Montréal

90 ml (6 c. à table) moutarde forte

500 ml (2 tasses) oignons Grelot

4 portions de purée de pommes de terre

4 portions de haricots verts cuits

60 ml (4 c. à table) moutarde jaune

Sel et poivre au goût

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 140 °C (275 °F).

ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites saisir les joues enrobées de beurre Mycryo ou dans le corps gras de votre choix, jusqu'à coloration.

ÉTAPE 3

Ajoutez l’oignon et poursuivez la coloration 2 minutes.

ÉTAPE 4

Dans une rôtissoire, déposez la viande et les oignons, ajoutez le vin rouge, le bouillon, le sirop d’érable, l’ail, les Épices à steak, la moutarde, les oignons Grelot, couvrez et laissez cuire au four, 5 heures.

ÉTAPE 5

Si besoin, faites réduire le jus de cuisson. Vérifiez l’assaisonnement.

ÉTAPE 6

Servez la joue accompagnée de purée de pommes de terre, de haricots verts et décorée de moutarde jaune.