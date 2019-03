Les premiers artistes confirmés à Osheaga ENFIN dévoilés

L’été à Montréal ne serait pas le même si Osheaga n’avait pas lieu. Depuis quelques années maintenant, le premier week-end du mois d’août est consacré à ce festival musical qui attire des dizaines de milliers de personnes.

La programmation tant attendue d’Osheaga se dévoile «tranquillement pas vite» à l’aide d’un jeu sur le site du festival. En envoyant des «cartes postales» à vos amis, vous pouvez connaître l’identité de quelques-uns des artistes confirmés.

Les six premiers artistes confirmés via ce jeu sont donc: Mac DeMarco, Sofi Tukker, Suicide Boys, Two Feet, U.S Girls et NoMBe. S’ajoute à ces six artistes City and Colour, annoncé le 21 mars en matinée.

La programmation entière sera dévoilée le 26 mars. D’ici là, vous pourrez découvrir six nouveaux artistes chaque jour.

Bien hâte de voir qui seront les têtes d’affiche de cette édition d’Osheaga!

