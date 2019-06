«La Voix»: Jordan et Stéphan passent aux chants de bataille

Lors de la première étape des Duels à La Voix hier soir, Marc Dupré a choisi de garder Jordan Lévesque, après son duel l’opposant à Alexandra Bourdages. La puissante chanteuse a toutefois été recrutée par Éric Lapointe, à son plus grand bonheur.

Sans voix le jour de l’enregistrement de son duel, Stéphan Gagnon a fait de la méditation et de l’autoréparation pour arriver à chanter. Voyez leur entrevue avec Gino et Sabrina.

