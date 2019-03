Le printemps, c’est pour bientôt

MONTRÉAL – L’arrivée du printemps se fera officiellement mercredi et devrait apporter quelques belles journées, mais l’hiver n’est pas encore tout à fait prêt à laisser sa place.

L’équinoxe du printemps aura lieu mercredi à 16 h 58 et les journées vont ainsi se rallonger. Elles seront généralement plus ensoleillées et surtout plus douces.

D’ici là, il faudra composer avec des températures plutôt basses et un ciel partiellement nuageux.

Lundi, le soleil sera présent, les températures près des normales saisonnières, mais le temps restera instable avec une probabilité de 30 à 40 % d’averses de neige, et des vents qui souffleront à 20 km/h avec rafales à 40.

À Montréal, la journée sera généralement ensoleillée et le refroidissement éolien affichera -19 ° C le matin et -7 ° C en après-midi. À Québec, les nuages domineront une bonne partie de la journée avec 40 % de probabilité d’averses de neige. Les températures ressenties oscilleront entre -18 ° C le matin et -9 ° C en après-midi.

Mardi marquera une amélioration avec du soleil presque partout. Les températures resteront toutefois sous le point de congélation, notamment pour Saguenay, Sept-Îles, Rimouski et Gatineau. À Montréal et à Québec, le mercure affichera un maximum de 0 ° C et -3 ° C .

Mercredi sera une autre journée ensoleillée, et surtout beaucoup plus douce pour l’ensemble de la province. On prévoit 4 ° C pour Montréal et 1 ° C pour Québec.

C’est dans la nuit de mercredi à jeudi que tout va se gâter: l’arrivée d’une nouvelle dépression apportera environ 5 cm de neige.

La journée de jeudi sera rythmée par un mélange de pluie ou de neige intermittente, selon les régions. À Montréal, de la pluie est prévue avec un ciel nuageux et un maximum de 4 ° C . À Québec, ce sera un combo pluie et neige, avec un maximum de 3 ° C .

Encore un peu de neige pourrait tomber vendredi sur certains secteurs, toutefois le soleil sera majoritaire. La fin de semaine s’annonce belle et ensoleillée pour tout le monde avec des températures agréables.