Essayez cette délicieuse recette de Pain de viande, concoctée par Jonathan Garnier pour SB Cuisine.

À cuisiner aussi: Escalope de poulet à la milanaise

PAIN DE VIANDE

Portions : 4 – Préparation : 15 minutes – Cuisson : 1 heure

Ingrédients

454 gr (1 lb) bœuf haché

454 gr (1 lb) porc haché du Québec

1 œuf

15 ml (1 c. à table) poudre d’oignon

8 ml (1/2 c. à table) poudre d’ail

30 ml (2 c. à table) raifort

125 ml (½ tasse) bacon, cuit et haché

125 ml (½ tasse) parmesan, râpé

90 ml (6 c à table) chapelure

15 ml (1 c. à table) sauce Sriracha

125 ml (1/2 tasse) ketchup

15 ml (1 c. à table) graines de coriandre, moulues

Sel et poivre au goût

Exemple de garniture pour un sandwich

Tranches de cheddar

Beurre

Sauté de poivrons et oignons

Persil

Ketchup

Pains à sandwich

Etc...

Préparation

ÉTAPE 1

Préchauffez le four, la grille au centre à 180 °C (350 °F).

ÉTAPE 2

Dans un bol, mélangez, le bœuf haché, le porc haché, l’œuf, la poudre d’oignon et d’ail, le raifort, le bacon, le parmesan, la chapelure, la sauce Sriracha, le ketchup, la coriandre, du sel et du poivre.

ÉTAPE 3

Dans un moule à cake chemisé de papier parchemin, déposez et tassez le mélange préparé et laissez cuire au four 1 heure.

​ÉTAPE 4

Servez, accompagné de purée de pommes de terre et de légumes verts.

Sinon, en version sandwich:

​ÉTAPE 1

Laissez refroidir le pain de viande, puis coupez en tranches épaisses.

​ÉTAPE 2

Dans une poêle chaude, faites griller chaque tranche dans un peu de beurre, 2 à 3 minutes de chaque côté.

ÉTAPE 3

Sur le dessus de chaque tranche, ajoutez du fromage cheddar.

ÉTAPE 4

Garnissez des pains à sandwich d’une tranche de pain de viande, de poivrons sautés et d’un peu de sauce, de votre choix.