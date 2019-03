Que cache Justin Trudeau?

On apprenait samedi que le cabinet Trudeau a retenu les services de deux bureaux d’avocats afin de le conseiller pendant l’enquête du Commissaire à l’éthique sur les soupçons d’ingérence politique dans l’affaire SNC-Lavalin.

Il est plus que surprenant cependant que le directeur des communications du premier ministre, Cameron Ahmad, ait refusé de dévoiler le nom des deux firmes d’avocats à qui on a confié ces mandats. Doit-on s’étonner que le gouvernement Trudeau, qui clame haut et fort à la face de la terre entière que le Canada sous sa gouverne est le paradis de la transparence, agisse de la sorte ?

Défense personnelle