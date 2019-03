Quelqu'un a volé une poubelle à caca de chien au Royaume-Uni et on se pose des questions...

Les policiers du comté de Devon au Royaume-Uni enquêtent présentement sur une drôle d’histoire et on a des questions sur la nature du crime.

C’est que, selon ce que rapporte la BBC, une personne a volé une poubelle à caca de chien la semaine dernière.

Thief steals Devon seaside resort dog poo bin https://t.co/X1fggOiTn5 — BBC News England (@BBCEngland) 17 mars 2019

Mais pourquoi? On ne le sait toujours pas.

«J’ai enquêté sur plusieurs crimes dans les dernières années. Certains étaient intéressant et d’autres non. Celui-ci est dans les plus intéressants», a expliqué le porte-parole de la police.

Les policiers recherchent actuellement des pistes pour retrouver la poubelle, mais pas le «contenu» de celle-ci.

Le ou les suspects étaient-ils à la recherche de matières fécales pour faire le fameux mauvais-coup du sac brun enflammé déposé devant la porte d’un inconnu?

Le ou les suspects étaient-ils complètement en état d’ébriété et trouvaient cela tout simplement drôle de voler une poubelle à caca de chien?

Le ou les suspects trouvaient-ils que cette poubelle était mal située?

On ne le sait pas.

On dit qu’il s’agit d’un sujet «excrément» délicat dans cette région.