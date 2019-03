Un frappeur de relève inattendu

« Je n’ai pas arrêté de crier pour encourager les gars, a expliqué le libero étoile. Ce fut difficile d’accepter de ne pas pouvoir jouer. J’attendais ce moment depuis deux ans et demi. Au moment de mon recrutement, je savais que le national allait se dérouler au PEPS. Ce fut difficile pour le moral, mais il me reste deux ans et j’aurai la chance de vivre le national ailleurs. J’ai été chanceux de faire partie de l’environnement. »

« Avec la gang que nous avons, ce fut facile de rester là et d’encourager les gars, de poursuivre le produit des Griffons de l’Outaouais. Je suis vraiment fier du travail de Benjamin [Couturier]. Je lui ai donné des conseils pendant tout le tournoi et je l’ai encouragé. Dans le match pour le bronze, il était fatigué, mais je lui ai dit de continuer de pousser les gars. »

Pascal Clément compatissait avec Cadoret. « J’ai de la peine pour lui parce que Rémi a tellement contribué à forger cette attitude batailleuse, a raconté le pilote lavallois. Il a contribué et il fait partie intégrante de l’équipe. Il va apprendre de cette expérience et il lui reste deux saisons. »

Clément a utilisé Cadoret pour un jeu lors du match de la médaille de bronze, dimanche, face aux Golden Bears de l’Alberta. « Ils ont raté leur service et on a marqué le point. J’ai fait ma job. »

Sa blessure privera possiblement Cadoret d’une participation au camp de l’équipe nationale au début mai. « Je n’ai pas le goût d’hypothéquer ma prochaine saison. Je vais prendre le temps de bien guérir. Je voulais aussi tenter ma chance pour les Universiades en Italie. C’est plus tard cet été et je vais avoir plus de temps pour me rétablir. »