Un «hôtel-buvette» en forêt près de Montréal prépare son ouverture et vous allez vouloir y aller c’est certain

Il n’y a jamais assez de cabanes dans les bois où aller se ressourcer. Jamais.

C’est pourquoi ce tout nouveau projet qui est en train de prendre forme risque de vous intéresser. Un «hôtel-buvette» avec des hébergements de type «lodge» va voir le jour à Saint-Adolphe-d’Howard dans les Laurentides.

courtoisie

Les Conifères est en fait un projet de villégiature où vous pourrez dormir, manger, boire, profiter de la nature et jardiner. Que vous soyez de passage chez Les Conifères pour une journée seulement, un week-end ou encore quelques jours, il n’y a pas de différence car tout le monde sera le bienvenu.

courtoisie

Le site des Conifères sera aménagé afin que vous puissiez complètement décrocher lors de votre passage. Les hébergements seront de style rustique tout en restant luxueux. Le site comprendra huit chambres et deux cabines extérieures. Il y aura aussi une grange centenaire où des évènements auront lieu ainsi qu’un café-buvette où vous pourrez manger et boire des produits d’ici. Une serre et un potager se trouveront aussi sur le site.

courtoisie

Actuellement, le projet Les Conifères est au stade du sociofinancement. Pour finaliser l’achat du futur site, une campagne Ulule est en cours. Si le projet vous emballe, il ne vous reste que quelques jours pour donner un peu de l’argent en échange d’un «cadeau» lors de votre passage à l’«hôtel-buvette». Les «cadeaux» vont de la boisson chaude gratuite à une occupation exclusive des Conifères pendant 24 h avec 20 personnes de votre choix, en passant par un apéro pour deux personnes qui comprend deux consommations et une planche gourmande.

courtoisie

courtoisie

Pour encourager Les Conifères, c’est ici!

Pour suivre le développement du projet, c'est ici.

Pour savoir quoi faire en tout temps à Montréal et les environs, suivez Silo 57 sur Facebook, Instagram et YouTube!