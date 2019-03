Un voleur de bétail est recherché par la police à la suite des vols d'un veau et d'un cochon

Un voleur de bétail est recherché par la police.

Le malfaiteur aurait dérobé un veau de race holstein dans une ferme laitière de Saint-Bruno, au Lac-Saint-Jean. Le mois dernier, un cochon a été décodé au même endroit. Des caméras de surveillance ont tout capté.

« On est arrivé ce matin (lundi) et il manquait un animal. On pensait qu’il s’était détaché et qu’il se promenait dans l’étable. On s’est ensuite aperçu qu’une porte était ouverte », a témoigné l’agriculteur qui a été la cible du vol. Ce dernier préfère ne pas révéler son identité publiquement.

Le visionnement des images des caméras de surveillances a permis au propriétaire de l’entreprise d’avoir quelques indices sur le voleur en question. « Il est arrivé sur mon terrain avec son véhicule. Il est rentré dans la ferme et il est sorti avec le petit veau. Il l’a ensuite embarqué dans sa voiture », a poursuivi le producteur laitier. L’animal est né en décembre dernier. L’agriculteur trouve ce geste odieux. « On ne fait rien de mal. On travaille pour nourrir la population et des gens viennent nous voler. »

Il y a un mois dernier, un cochon a été dérobé sur les terres du même agriculteur. « On voit le gars bien comme il le faut. Il rentre et attache les pattes de l’animal avant de prendre la fuite. Il faut être pauvre pour faire ça! » a déploré le propriétaire.

La Sûreté du Québec confirme avoir reçu une plainte relativement à ces délits. Une enquête est présentement cours.