Le skieur québécois, Alex Beaulieu-Marchand, a connu une saison exceptionnelle avec des médailles aux X-Games lors des épreuves du Big Air et du «slopestyle» en plus d’une autre aux Championnats du monde de la FIS et du bronze au «Real Ski 2019».

