Une technologie innovatrice aide une vérificatrice à surveiller son diabète

En tant que vérificatrice, les chiffres n’ont pas de secret pour Suzanne. Vivant avec le diabète de type 1 depuis plus de 40 ans, elle sait l’importance d’avoir à l’œil ses propres chiffres. À 62 ans, Suzanne aime être active. « Je suis très active, je voyage beaucoup, j’aime jouer au tennis et au badminton et je fais du jogging. Toutes ces activités font beaucoup fluctuer mes taux de glucose. » Elle doit donc surveiller régulièrement son taux de glucose pour rester en contrôle de son diabète, même la nuit.

« J’ai essayé différents dispositifs de surveillance de glucose sur le marché », reconnaît Suzanne. Puis, son médecin lui a recommandé d’essayer le système flash de surveillance du glucose FreeStyle Libre. La surveillance flash du glucose est une nouvelle catégorie dans l’autosurveillance qui repose sur une technologie avancée utilisant un capteur pour mesurer les taux de glucose afin que des personnes comme Suzanne et leur équipe de soins en diabète puissent voir les tendances au fil du temps et apporter les changements nécessaires à leur style de vie ou à leur traitement.

Suzanne porte un capteur de la taille d’une pièce de 2 dollars sur la partie supérieure arrière du bras et, grâce à un simple balayage d’une seconde (scan), elle peut vérifier ses taux de glucose plus d’une douzaine de fois par jour. « C’est vraiment génial la nuit parce que c’est tellement facile de scanner mon capteur, et je peux me rendormir rapidement. » La technologie du capteur élimine le besoin de piqûres systématiques au doigt1, ce qui « est tout simplement génial », selon Suzanne.

À l’heure actuelle, les régimes provinciaux de santé ne couvrent pas la technologie de surveillance flash du glucose pour les aînés. Suzanne se réjouit que son régime privé d’assurance couvre la plus récente technologie. Les données en temps réel qu’elle obtient avec un scan lui permettent de faire de meilleurs choix dans l’autogestion de son diabète et d’atteindre ses taux cibles de glucose.

Agissez : vous pouvez aider des aînés diabétiques à avoir accès à une technologie qui est couverte

Pour de nombreux aînés au Canada et d’autres populations non assurées, il peut être impossible de s’offrir la technologie de surveillance flash du glucose à moins qu’elle ne soit couverte par les régimes d’assurance-maladie provinciaux. Si vous croyez qu’elle doit être couverte, agissez. Pour en savoir plus

