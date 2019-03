[VIDÉO] Cancer de la prostate: le maire Régis Labeaume le savait depuis septembre dernier

Régis Labeaume savait depuis le mois de septembre 2018 qu’il souffrait très probablement d’un cancer de la prostate.

C’est ce que le maire de Québec a lui-même indiqué dans une vidéo postée lundi vers 15h30 sur sa page Facebook. «Je suis là dedans depuis le mois de septembre, moi. Depuis le mois de septembre que je sais qu’il est fort probable que j’aie ce problème de santé là», a-t-il fait savoir.

Dans cette courte vidéo de moins d’une minute, le maire Labeaume a tenu à remercier les gens pour «la tonne d’encouragement et la tonne d’affectation» reçues au cours des derniers jours. «Je me sens bien chanceux d’être bien entouré», a-t-il indiqué.

Le maire est ensuite apparu en public pour la première fois depuis l’annonce de cancer de mercredi. Il participe à une conférence de presse qui a lieu à l’hôtel de Ville de Québec.

«Un peu invasif»

En marge de cette rencontre, le maire a donné davantage de détails sur sa maladie. Une prise de sang, faite en septembre 2018, a montré des signes inquiétants qui pouvaient s’apparenter à un cancer de la prostate. « J’ai eu le verdict il y a trois semaines. L’attente est plus pénible que d’avoir le verdict. Je passe des tests. J’ai commencé en fin de semaine pour voir l’ampleur de la bête et bientôt on va s’attaquer au crabe», a-t-il décrit.

Sans savoir si le cancer s’est attaqué à d’autres organes, le maire a admis que «c’est un peu invasif. Ça devrait aller, mais on ne le sait pas encore. C’est plus vilain que ce que j’espérais (...) Psychologiquement et émotivement, je me trouve égal».

Régis Labeaume a ajouté qu’il tente désormais d’alléger son agenda.