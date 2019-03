10 tendances à surveiller

Avec l’arrivée du printemps, on surveille de près ce qui se passe sur les plus hauts podiums de la mode. À voir les grands défilés, l’été sera beau et chaud. Les créateurs sont inspirés et nous présentent des créations qui sortent de l’ordinaire. On sent l’influence des dernières décennies sans jamais tomber dans la nostalgie. On propose de nouvelles coupes modernes dans des matières et des couleurs qui brilleront sous le soleil.

Argent

♦ Roberto Cavalli

Il faut que ça brille, les tissus lamés et métalliques sont de mises de la tête aux pieds.

Pois lourds

♦ Dolce & Gabbana

Les pastilles noires ou blanches ont la capacité de rajeunir le look, peu importe votre âge.

Le cuissard

♦ Roberto Cavalli

Qui l’aurait cru ? Le cuissard de cycliste défilera dans les rues dès le printemps. Une pièce qui sera, d’après moi, aussi controversée que les fameux leggings.

Fleurs du printemps

♦ Roberto Cavalli

La nature renaît dans toute sa splendeur grâce à ces bouquets de fleurs imprimés sur les ensembles veston-pantalon. On appelle ça le flower power ou le pouvoir au féminin.

Fluo mania

♦ Off-White

On assiste à un retour du fluo dans des coupes modernes. Remarquez l’ampleur des manches.

Dans le filet

♦ Louis Vuitton

Inspirés des filets de la pêche, le net et la résille dévoilent la peau ici et là.

Tie & dye

♦ Christian Dior

Les Tie & Dye et les délavés à l’acide sont de retour, mais modernisés par des coupes plus structurées. On ne peut passer sous silence que les teintes d’orangés et le corail ont la cote pour la saison chaude.

Animal

♦ Lorenzo Serafini

Dans la jungle de l’imprimé animalier, le python sort du lot cet été.

Une épaule à la fois

♦ Versace

On joue les coupes asymétriques en ne dévoilant qu’une seule épaule pour une allure sensuelle.

C’est dans la poche !

♦ Sacai

Le sac à la taille tire à sa fin puisque maintenant vous pourrez tout apporter sur vous grâce à cette tendance aux poches surdimensionnées.

On en parle

Aldo et Addition Elle

Les créateurs québécois Aldo et Addition Elle s’associent pour créer une collection de chaussures spécialement pour les tailles plus dans les pointures 6 à 12. À prix abordables, entre 45 $ et 100 $ les souliers et bottillons seront en vente dans les boutiques Addition Elle et en ligne sur www.additionelle.com.

Nouveauté

Pour cheveux endommagés

Le temps froid de l’hiver agresse les cheveux en les rendant secs, plats et pleins de statique. La nouvelle formule DRENCH de Sebastian Professional vient à la rescousse pour traiter les cheveux abîmés et secs avec un shampoing, un revitalisant et un traitement hydratant pour nourrir et rendre les cheveux brillants. En vente en salon.

Achat de la semaine

Un t-shirt pour une cause

Un infirmier spécialisé en néonatalogie au CHU Sainte-Justine, NICO que vous voyez sur cette photo est fier de collaborer avec le Bal de Sainte-Justine en vous présentant un t-shirt unique, de qualité supérieure pour amasser des fonds à cette cause qui lui tient à cœur. Les t-shirts sont en vente au prix de 45 $ sur nicodesign.ca.