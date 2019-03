CHARRON née TOUCHETTE

Lucille



À Sainte-Thérèse, le 17 mars 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée Lucille Touchette, épouse de feu Georges Eugène Charron.Elle laisse dans le deuil ses enfants Michelle (Yves Grignon), Nicole et Pierre, ses petits-enfants Jean-François, Marie-Stéphanie, Gabrielle et Andréanne, ses quatre arrière-petits-enfants Marc André, Clovis, Arno et Vincent, son frère Robert, ses belles-soeurs, son beau-frère, neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 20 mars de 14 h à 16 h et de 19 h à 21 h et le jeudi 21 mars dès 9 h au complexe funéraire :SAINTE-THÉRÈSE, (450) 473-5934Les funérailles auront lieu le jeudi 21 mars à 10 h en l'église Sainte-Thérèse-d'Avila au 10 rue de l'Église à Sainte-Thérèse et de là au cimetière paroissial.