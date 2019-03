BOIS, Pierre



À l'hôpital BMP de Cowansville est décédé le 14 mars 2019, à l'âge de 80 ans, M. Pierre Bois, fils de feu Maria Bard et de feu Eugène Bois de Saint-Pacôme. Il était le conjoint de Mme Lise Poirier de Dunham.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses filles Guylaine (Claude Laplante), Sylvie (Mario Coulombe) et Chantal (Jean Vallée), ses petits-enfants Alexandre Dalpé (Mélissa Préfontaine), Maxime Dalpé, Vincent Bois-Laplante, Gabrielle et Estelle Bouchard ainsi que Frédérik Bois, son arrière-petite-fille Alycia Dalpé, sa belle-mère Clara Girard, son oncle Gracien, sa tante Réjeanne, ses frères et soeurs Jean-Marie (Denise Lebel), feu Antoine, Charles (Claire Michaud), Thérèse (feu Jean-Luc Robichaud), Isabelle (Patrice Massé), Antoinette (Paul Bertholet), Donald (Armande Morin), Maurice (Armande Bilodeau) et Marie-France (Denis Lafleur), ses beaux-frères et belles-soeurs du côté de Lise Poirier : Diane (feu Maurice Pelletier), Carole (Roger Boutin), Laurier (Jocelyne Brunet) et Doris (Marcel Provost) ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :McMASTERVILLE, QC, J3G 0K5Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comle vendredi 22 mars 2019 de 17h à 20h ainsi que le samedi 23 mars dès midi. Une liturgie suivra samedi à 14h en la chapelle du complexe.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation québécoise du cancer seraient appréciés.