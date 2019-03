5 restos où aller se sucrer le bec à l'heure du brunch ce printemps

La saison des sucres est bel et bien entamée et c’est le moment d’en profiter au maximum, car ça ne dure jamais très longtemps.

Si vous n’avez pas nécessairement le temps de visiter une cabane à sucre en région cette année, vous pouvez toujours réserver dans l’un de ces cinq restaurants de la ville qui offrent un menu brunch du temps des sucres!

1. Le Richmond

Chaque année, le restaurant de Griffintown Le Richmond se transforme en «cabane à sucre urbaine» tous les week-ends du mois de mars. En plus de pouvoir déguster un brunch à l’érable en formule 4 services pour 45$, vous pourrez aussi prendre une photo avec les animaux de ferme sur la terrasse chauffée, dont le fabuleux Serge le lama.

377, rue Richmond, Montréal

2. Invitation V

Pour ceux qui sont véganes et qui ont tout de même envie de vivre l’expérience «brunch des sucres», le restaurant Invitation V propose un menu 100% végétalien. Les samedis et dimanches entre le 23 mars et le 21 avril, le chef du resto vous réserve un festin végane inspiré d’un menu de cabane à sucre. Les réservations sont obligatoires.

201, rue Saint-Jacques, Montréal



3. Perles et Paddock

Le sophistiqué restaurant de Griffintown embarque aussi dans la folie des sucres en servant jusqu’au 7 avril un menu brunch digne d’une cabane à sucre haut de gamme. De la tourtière au porc, bœuf, veau et foie gras à la tire sur glace, en passant par une réconfortante soupe aux pois, vous vous régalerez au Perles et Paddock.

403, rue des Seigneurs, Montréal

4. Marché Artisans

Le magnifique marché de l’hôtel Fairmount Le Reine Elizabeth vous accueille chaque samedi jusqu’au 20 avril entre 8h et 14h pour un brunch inspiré des délices de l'érable. Vous pourrez vous délecter de l’un des deux menus thématiques préparés par le chef Jean-Philippe Desjardins. Premier arrivé, premier servi!

900, boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal

5. Restaurant Chez Chose

Ce restaurant familial de la rue Bélanger qui excelle dans les mets québécois réconfortants et raffinés vous attend durant les deux derniers dimanches de mars pour l’heure du brunch! La chef Marie-France Desrosiers vous concoctera un plat et un dessert inspirés de la cabane à sucre. Les réservations sont suggérées.

1879, rue Bélanger, Montréal

