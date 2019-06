La fourgonnette est-elle encore un véhicule familial à la mode? Chose certaine, il reste encore une cohorte d’acheteurs assez substantielle puisque plusieurs marques de voitures choisissent de renouveler leur offre dans ce domaine. Voici 9 choses à savoir sur la fourgonnette.

1. Les bonnes années

Dans ces meilleures années, et ce, uniquement au Canada, Chrysler a écoulé plus de 90 000 unités de ses fourgonnettes. D’ailleurs, Chrysler a toujours été le leader de ce segment, ayant été le premier à réinventer ce modèle en 1989.

2. Le déclin

Au cours des années 90, les VUS ont tranquillement commencé à faire leur place. En 2009, Ford et GM abandonnaient définitivement la fourgonnette, avec laquelle on perdait de l’argent. Pourtant, Chrysler, Honda et Toyota sont demeurés... Tout comme Kia qui offrait une fourgonnette depuis le début des années 2000.

3. Le marché de la fourgonnette

En 2018, environ 70 000 fourgonnettes ont été vendues à travers le pays. Chrysler a subi la plus grosse chute de ses ventes avec la Grand Caravan, qu’on a dû modifier structurellement pour continuer à la vendre. C’est néanmoins Chrysler, qui vend annuellement plus de la moitié des fourgonnettes au pays.

4. La Dodge Grand Caravan

On l’achète pour son prix, elle a atteint une fiabilité honnête et son confort demeure indéniable. Plusieurs promotions alléchantes sont de retour avec ce modèle.

5. La Chrysler Pacifica

Aucune autre fourgonnette n’égale son côté pratique, sa polyvalence, son luxe et son confort. Par contre, elle est plus chère.

6. La Honda Odyssey

La Honda Odyssey est très moderne et Hi-Tech. Ce modèle a une excellente réputation quant à sa fiabilité et c’est le plus économique à la pompe, si on le compare aux autres fourgonnettes (à l’exception de la Pacifica hybride). Sa valeur de revente est excellente.

7. La Kia Sedona

Sa nouvelle boîte automatique à huit rapports améliore le rendement et la consommation. Le gros hic ? Sa dépréciation qui rend ce modèle très peu compétitif en location.

8. La Toyota Sienna

La Toyota Sienne est bruyante et un peu dépassée sur le plan technique, mais très fiable et durable.

9. Dans le futur...

Puisque la Pacifica est moderne et que la Grand Caravan est vieillissante et appelée à disparaitre, tout porte à croire que la Pacifica la remplacera définitivement d’ici peu.

Le futur de la fourgonnette ne s’annonce pas de tout repos.